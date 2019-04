Treuenbrietzen

Seit 1994 ist die Innenstadt von Treuenbrietzen als Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“ ausgewiesen. Sie umfasst eine Fläche von 42,7 Hektar.

Kontinuierlich haben die Kommune sowie private Investoren seitdem an der Sanierung öffentlicher Bereiche sowie markanter Gebäude gearbeitet. Dafür flossen Millionen an Fördergeld aus Programmen des Landes und des Bundes.

Inzwischen ist fast die gesamte Innenstadt zumindest von den Straßen und Plätzen her einmal saniert. Lediglich die Kietzstraße und Teile der Parkanlagen am Pauckert-Ring sind noch in Arbeit.

Die Veränderungen können sich sehen lassen. Das wird auf Stadtrundgängen deutlich – ob man nun auf eigene Faust durch die Straßen bummelt oder sich bei einer geführten Touren mit Informationen füttern lässt.

Treuenbrietzen, gelegen an der alten Reichsstraße von Leipzig nach Berlin (heute B 2) gehört zu den märkischen Städten, die ihren historischen Stadtkern über die Jahrhunderte hinweg bewahren konnten. Kein Wunder also, dass sich die Kommune in der landesweiten Arbeitsgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkern“ engagiert.

Brietzen, wie die Stadt bis ins 14. Jahrhundert hieß, ist aus einer askanischen Burg hervorgegangen, die 1208 erstmals erwähnt wurde. Gut 80 Jahre später wird der Ort zum ersten Mal als Stadt genannt. Und das ist sie mit heute 14 Ortsteilen immer noch.

