Treuenbrietzen

Der Verein „Hilfe für Rumänien und andere Länder” schickt Anfang Mai den nächsten Hilfstransport nach Baia Mare. Sybille Menyes bittet deshalb wieder um Spendengüter.

Am Mittwoch, 3. April, 15 bis 16 Uhr, sowie Sonnabend, 6. April, und Sonntag, 7. April, jeweils zwischen 10 und 12 Uhr, sind die ersten Annahmen an der Scheune auf dem Gutshof in der Johanniterstraße zu Treuenbrietzen vorgesehen.

Viele Güter benötigt

In die transporttauglich verschnürten Pakete sollen bitte haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Textilien, Spiel- und Schreibzeug sowie Haushaltswaren gepackt werden. Darüber hinaus werden Kinderwagen und -betten sowie Matratzen mitgenommen.

Große Möbel nicht möglich

Alles soll bitte funktionstüchtig und hygienisch einwandfrei sein. Große Möbel, Couchgarnituren oder Herde werden nicht mehr gesammelt. Solche Angebote vermittelt alternativ unter anderem die Diakonie unter 0162/1579810, heißt es in dem Aufruf.

Damit die Kosten für den Lkw abgedeckt werden können, wird ergänzend zu den Sach- um Geldspenden für den guten Zweck geworben. „Jeder Euro hilft“, sagt die Organisatorin.

Kontakt zu Sybille Menyes in Treuenbrietzen unter 033748/10231.

Von René Gaffron