Im ehemaligen Aldi-Markt an der Großstraße plant die Stadt ein Familienzentrum und weitere Einrichtungen. Über den Stand der Finanzierung informiert Bürgermeister Michael Knape (parteilos) im MAZ-Interview.

Die Treuenbrietzener Wohnungsbaugesellschaft (TWG) hat ihre Umbauten im ehemaligen Markt schon beendet. Wie steht es um die Finanzierung des kommunalen Bereiches für Familienzentrum, Bibliothek und Touristinformation?

Michael Knape: Für unseren Part wurden noch im Dezember umfangreiche Fördermittel aus dem Leader-Programm der Europäischen Union bewilligt, so dass der Ausbau beginnen könnte. Damit wird ein wirtschaftlich interessante Miete möglich, die wir als Stadt langfristig an die TWG zahlen würden. Darüber sind wir einerseits hoch erfreut. Andererseits bringt uns aktuell das gesamte Konzept in eine neue Zwickmühle.

Woraus ergeben sich denn diese neuen Probleme genau?

Aus der Verbindung zur Haushaltsproblematik insgesamt. Denn nach dem bisher gescheiterten Waldverkauf hatte die Kommunalaufsicht des Landkreises im Zuge unserer Kreditanträge für unsere weiteren dringenden Investitionsprojekte für Schulen und Kindereinrichtungen angemerkt, vor allem unsere freiwilligen Aufgaben, die wir uns im geringen Umfang noch leisten, auf den Prüfstand zu stellen. Darunter fallen leider auch die genannten Bausteine für den „Sozialen Marktplatz“.

Damit ist also ungewiss, ob es diese Leistungen künftig überhaupt noch geben kann?

Das müssen wir sehen. Klar ist jedoch, dass uns die Zeit davon läuft. Denn die Platzprobleme an den Schulen und in den Kindergärten müssen schnellstens gelöst werden. Doch hatte die Kommunalaufsicht auch noch ins Gespräch gebracht, selbst für pflichtige Aufgaben nach neuen Wegen zu suchen.

Was meint die Behörde konkret?

Denkbar sei ja auch, wenn alles auf den Prüfstand kommen soll, über andere Trägerschaften für unseren Einrichtungen nachzudenken, um womöglich Kosten zu sparen. Andernorts betreiben freie Träger ja auch Kindergärten und Familienzentren. Auch Schulen werden im Landkreis durch diesen selbst betrieben. Das alles muss diskutiert werden. Doch der zeitliche Druck wächst. Das zeigte am Samstag auch der Tag der offenen Tür, als sich fast 400 Familien für das neue Schulkonzept unserer Gesamtschule interessierten. Ein voller Erfolg.

Wie kann sich die Stadt aus dieser neuen Zwickmühle befreien, wenn Kredite nur genehmigt werden, wenn die genannten Dinge auf den Prüfstand kommen?

Einerseits haben wir weitere umfangreiche Fördergeldanträge gestellt, über die hoffentlich kurzfristig entschieden wird. Anderseits sind schnellstens die örtliche Politik und die Verwaltung gemeinsam gefordert, sinnvolle, tragfähige und realistische Zielrichtungen vorzugeben. Am Mittwoch dieser Woche berät dazu erstmals die extra eingerichtete Steuerungsgruppe, die wir zur Diskussion der jetzigen finanziellen Lage ja gemeinsam einberufen hatten.

Von Thomas Wachs