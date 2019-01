Treuenbrietzen

Der CDU-Stadtverband Treuenbrietzen möchte Anlieger von kommunalen Straßenausbaubeiträgen entbinden. Damit unterstützen die Christdemokraten eine landesweite Initiative. Seit Mai vorigen Jahres liegt ein Gesetzentwurf dem Landtag vor. Dieser hat die Abschaffung solcher Beiträge zum Ziel, die sich mitunter bis zu vier- und fünfstelligen Summen für Grundbesitzer addieren können. Initiator des Vorstoßes waren die Freien Wähler.

Sie starteten zudem Ende Oktober eine Volksinitiative, die eine Abschaffung der Beitragserhebung zum Ziel hat. Die Kosten für den Straßenbau sollen künftig aus der Landeskasse bezahlt werden. Die Zustimmung für das Anliegen ist riesig. Aktuell unterstützten gut 80 000 Bürger im Land eine Unterschriftensammlung zur Initiative der Freien Wähler.

In Treuenbrietzen hatte die örtliche CDU-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung kurz vor Jahresfrist nun offiziell einen Antrag zur Abschaffung der Ausbaubeiträge eingereicht. So sollen Bürger entlastet werden.

Belastung und Risiko

„ Straßenausbaubeiträge zwingen viele Menschen dazu, ihre Ersparnisse für die Rentenvorsorge, ein dringend benötigtes Auto oder schlicht das Gefühl von etwas Sicherheit für eine Leistung auszugeben, von der die Allgemeinheit profitiert“, sagt die CDU-Fraktionschefin, Anja Schmollack, zur Begründung ihres Antrages. Das seien „finanzielle Belastungen und ein Risiko, die Zukunftsängste heraufbeschwören können“, so Schmollack. Nach ihrer Ansicht müsse sich „das Land Brandenburg der Verantwortung künftig stellen und wir sollten auch in den kommunalen Vertretungen ein Zeichen setzen“, sagt die Fraktionschefin. Vor allem müsse dafür gesorgt werden, dass „die Last nicht bei den Kommunen verbleibt sondern durch das Land abgenommen wird“. Der Anliegeranteil im kommunalen Straßenbau müsse künftig vom Land getragen werden, fordert die CDU-Vorsitzende und Landtagskandidatin.

Immer mehr Gegner

Auch in Treuenbrietzen gilt derzeit eine allgemeine Ausbaubeitragssatzung für Straßenprojekte. Je nach Zuständig und Einstufung der Straßen entfallen dabei bis zu 90 Prozent der umlagefähigen Baukosten auf die Anlieger. Bei Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen gelten gesonderte Regeln. Anliegerbeiträge sind dort zumeist nur für Nebenanlagen wie Gehwege oder Lampen fällig. Für die zuletzt meist über Fördergeld abgedeckte Straßensanierung in der Altstadt zahlen Anlieger einen Beitrag, der die Wertsteigerung ihrer Immobilie widerspiegeln soll.

Trotz der teilweisen Förderung ihrer Eigenanteile am Straßenbau fehlt der Kommunen vor allem Geld für den Erhalt ihrer kommunalen Straße und Wege. Regelmäßig plädiert Bauamtsleiter Christoph Höhne im Zuge von Haushaltsdebatten daher dafür, jährlich wenigstens einen festen Grundbetrag zur Sanierung und zum Ausbau von Straßen in den Haushalt einzustellen. Um alle Probleme zu lösen wären allerdings Beträge in Millionenhöhe nötig. Unterdessen wachen die Schäden dramatisch an. Die Schließung von Straßen und die Sperrung von Brücken werden nicht mehr ausgeschlossen.

Kein Geld für Reparaturen

Daher fordert die CDU-Fraktion nun offiziell, dass Bürger entlastet sowie Städte und Gemeinden durch das Land unterstützt werden sollten, um die Zukunft des kommunalen Straßenausbaus sicherzustellen. Laut Antrag der CDU soll die Stadtverordnetenversammlung Treuenbrietzen die Landesregierung Brandenburg auffordern, das Kommunalabgabengesetz so zu ändern, dass die Beitragspflicht im kommunalen Straßenausbau abgeschafft wird.

„Die Sicherstellung des kommunalen Straßenausbaus auf hohem Niveau ist von wesentlicher Bedeutung für eine zukunftsfeste Straßeninfrastruktur in der gesamten Fläche des Landes und benötigt daher auch weiterhin erhebliche Investitionen“, argumentiert die CDU. Die bisher von den Anwohnern erhobenen Beiträge sollten daher durch einen angemessenen finanziellen Ausgleich des Landes an die Brandenburger Kommunen ersetzt werden.

Hohe Personalkosten

Auch sieht die CDU einen weitere Aspekt für ihren Vorstoß. „Bei der Erhebung der Straßenausbaubeiträge, einschließlich der oftmals daraus resultierenden Gerichtsverfahren, entstehen nicht unwesentliche Personalkosten auf Seiten der Verwaltung, sowie durch die Einbeziehung externer Sachverständiger und Juristen“, erklären die Christdemokraten in ihrem Antrag. Unter anderem aus diesen Gründen seien in anderen Bundesländern die Straßenausbaubeiträge bereits abgeschafft worden.

Dieser Wunsch wächst allgemein auch bei den Bürgern in Brandenburg stark. Eine deutliche Mehrheit von 84 Prozent der Bürger ist dafür. Das geht aus einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der MAZ hervor. Lediglich 14 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass die Gemeinden weiterhin Beiträge für den kommunalen Straßenausbau erheben können. Befragt wurden 1005 Brandenburger.

Von Thomas Wachs