Treuenbrietzen

Großeinsatz mitten in der Nacht. Ein Kette von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes ist am frühen Donnerstagmorgen zum Kino-Gebäude an der Leipziger Straße in Treuenbrietzen ausgerückt.

Automatisch aus dem Schlaf geholt

Gegen 2 Uhr hatte die Brandmeldeanlage der Kulturstätte Alarm geschlagen. Automatisch waren daraufhin von der zentralen Rettungsleitstelle in Brandenburg an der Havel diverse Feuerwehrleute der freiwilligen Ortswehren aus Bardenitz, Frohnsdorf, Rietz und Treuenbrietzen selbst aus dem Schlaf gerissen worden. Sie eilten zu den Gerätehäusern und dann zu den Kammerspielen.

Kein Feuer festgestellt

„Doch konnten wir im Kino kein Feuer oder Ähnliches feststellen“, erklärte Stadtbrandmeister Olaf Fetz am Morgen gegenüber der MAZ. Vermutlich war ein technischer Defekt der Meldeanlage Grund für den nächtlichen Alarm. Daher zog die Einsatzleitung die zuständige Servicefirma hinzu und übergab das Kino-Gebäude an Vertreter des Fördervereins, der das Haus betreibt, berichtet Olaf Fetz.

Für die Feuerwehren war der nächtliche Fehleinsatz nach rund einer Stunde beendet. Mit ausgerückt war zudem ein Rettungswagen der Wache am Krankenhaus in Treuenbrietzen.

Von Thomas Wachs