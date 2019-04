Treuenbrietzen

Der erste Arbeitskampf seit Jahrzehnten läuft aktuell in einem Bereich des Gerätewerkes der Mettec Holding GmbH in Treuenbrietzen. Am Freitag zur Mittagszeit legten dort gut 100 Beschäftige der Sparte Kohl Automotive vorübergehend die Arbeit nieder. Sie traten in den Warnstreik.

Mit Unterstützung der Industriegewerkschaft Metall sollen so im Tarifstreit mit der Geschäftsführung die Forderungen für zeitgemäße Löhne untermauert werden. „Es herrscht im Betrieb ein Lohnniveau von 1997“, erklärte Andreas Kanert, der für die Region zuständige Gewerkschaftssekretär, vor den Streikenden. „In allen Lohn- und Gehaltsgruppen fehlen zum Niveau des andernorts üblichen Flächentarifvertrages der Branche rund 1000 Euro pro Monat beim Bruttogehalt.“

Seit Jahren kein Tarifvertrag

Seit Jahren gebe es in dem Treuenbrietzener Betrieb gar keinen Tarifvertrag. „Wir wollen ja gar nicht sofort dieses Lohnniveau erreichen, halten aber eine schrittweise Angleichung für fair“, sagt Patrick Grunert, der stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrates. Der Abstand sei viel zu groß. Dabei schauen die Treuenbrietzener Arbeiter und Angestellten vor allem auch wenige Kilometer weiter. „Bei Firmen unserer Branchen herrschen beispielsweise in Ludwigsfelde viel bessere Verhältnisse beim Lohn“, sagt der Mitarbeiter des Presswerkes von Kohl Automotive.

Patrick Grunert ist Vize-Chef des Betriebsrates bei Kohl Automotive in Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Als ersten Schritt fordern die IG Metall und die Beschäftigten in Treuenbrietzen 250 Euro Steigerung im monatlich Bruttolohn sowie einen Einstieg in das tarifliche Urlaubsgeld.

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, lautet eine der Forderungen von Patrick Grunert und seinen Kollegen. Bei steigender Produktivität im Betrieb, sollten auch die Löhne steigen. „Wir sind mehr wert“, hieß es auf einem Banner der Streikenden. Die am Donnerstag anwesenden Beschäftigten von Kohl Automotive legten für gut zwei Stunden fast komplett die Arbeit nieder.

Zulieferer für die Autobranche

Die Sparte Kohl Automotive in Treuenbrietzen beschäftigt circa 190 Mitarbeiter und beliefert viele der namhaften deutschen Hersteller der Automobilindustrie mit Pressteilen. Beschäftigt sind 40 Angestellte und 150 Arbeiter, die im Dreischichtbetrieb im Presswerk, in der Schweißerei sowie im Werkzeugbau tätig sind.

Ohne Mampf, kein Kampf: Für die Streikenden gab es Wurst und Bouletten. Quelle: Thomas Wachs

Seit 1993 hatte es im Treuenbrietzener Gerätewerk keinen Arbeitskampf gegeben. Der gesamte Standort der einstigen Kohl-Gruppe AG, zu dem außerdem die Sparten Bahntechnik und Metallteilfertigung sowie ein Standort in Eisenach in Thüringen gehören, war im Herbst 2017 an die Mettec Holding GmbH verkauft worden. Die Firma war damals gebildet worden von der Endurance Capital AG, einer auf Beteiligungen an Unternehmen spezialisierte Mittelstandsholding aus München, gemeinsam mit der Firma AL-KO Kober SE.

Frostige Stimmung nach Chefwechsel

„Jetzt ist die Stimmung so frostig geworden, wie das aktuelle Wetter“, sagte Andreas Kanert am Freitag. Seit Jahresbeginn gebe es für die IG Metall aus dem Betrieb heraus den Auftrag zu Tarifverhandlungen. Eine elfköpfige Tarifkommission verhandelt seither mit der Geschäftsführung. Erfolglos. Da beim jüngsten Gesprächstermin am Donnerstag „keinerlei Angebote der Geschäftsführung auf dem Tisch lagen, haben wir zum Streik aufgerufen“, erklärte der Gewerkschafter.

Er verweist auf einen zuletzt stark angewachsenen Anteil von Gewerkschaftsmitgliedern bei Kohl Automotive. Inzwischen seien gut 70 Prozent der Belegschaft organisiert.

Geschäftsführung gesprächsbereit

Auf die Barrikaden gebracht wurden die Beschäftigten durch Ideen der Geschäftsführung vom Herbst vorigen Jahres. Um das angeblich problematische Betriebsergebnis zu verbessern, „sollten wir freiwillig auf sieben unserer 30 Urlaubstage verzichten oder zusätzliche Arbeitstage leisten“, erzählte Patrick Grunert gegenüber der MAZ.

Von der Geschäftsführung bezog Olaf Prange Position: „Wir sind gesprächsbereit, stehen aber erst am Anfang der Verhandlungen“, so der Mettec-Manager. „Die ersten Treffen waren konstruktiv und wertvoll, weitere wird es geben“, sagte Prange am Freitag der MAZ.

Von Thomas Wachs