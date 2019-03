Treuenbrietzen

Eine 44-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen in Treuenbrietzen an Radlerin angefahren und verletzt. Glück im Unglück: Im Kindersitz der 32-jährigen Radfahrerin saß ein einjähriges Kleinkind. Es blieb unverletzt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Autofahrerin fuhr mit ihrem Skoda in der Burgwallstraße in Richtung Berliner Chaussee. An der Kreuzung stoppte sie und ließ zunächst einen Radfahrer auf der Vorfahrtsstraße durch.

Als sie dann anfahren wollte, kreuzte eine 32-jährige Radfahrerin mit ihrer einjährigen Tochter im Kindersitz ebenfalls die Straße. Das bemerkte die Autofahrerin zu spät.

Die Radfahrerin stürzte und schützte ihr Kind vor dem Aufprall. Dadurch verletzte sich die 32-Jährige am Handgelenk.

Von MAZ