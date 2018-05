Frohnsdorf

Gegen den vom Rathaus und der Stadtpolitik erwogenen Verkauf des rund 2000 Hektar großen Treuenbrietzener Stadtwaldes regt sich jetzt Protest von Bürgern aus Frohnsdorf. Dort hat Gerd Palwitz eine Unterschriftensammlung gegen den jüngsten Beschluss der Stadtverordneten gestartet.

Sie hatten in ihrer Aprilsitzung bei einer knappen Mehrheit von zehn gegen sechs Stimmen und einer Enthaltung beschlossen, den Waldverkauf prüfen zu lassen, um dringend benötigtes Geld für Investitionen vor allem in die beiden kommunalen Schulen sowie in Kindertagesstätten zu erzielen. Ein Interessenbekundungsverfahren soll Aufschluss dazu bringen, welche Einnahmen aus dem Waldverkauf möglich werden könnten. Der Beschluss ist im Stadtparlament und in der Bürgerschaft stark umstritten.

Privat ein Denkmal gesetzt

„Der Verkauf des historisch gewachsenen Stadtwaldes macht die grüne Lunge der Stadt kaputt“, sagt Gerd Palwitz. „Wer den Wald verkauft, verkauft Frohnsdorf“, schreibt der Rentner auf einem eigens gedruckten Plakat. In Kooperation mit dem Ortsbeirat um Ortsvorsteherin Annett Lehmann hat er diverse Unterschriftenlisten in Umlauf gebracht. Sie liegen am Himmelfahrtstag auch im Frohnsdorfer Siedlerheim aus.

„Dort schlugen am Dienstagabend die Wogen hoch zu Thema Waldverkauf“, erzählt Gerd Palwitz, als die Treuenbrietzener Kämmerin Anke Becker die Hintergründe für die aktuellen Überlegungen zur Lösung der Finanzsorgen der Stadt erläutert hatte.

Auch ein Stück Kulturerbe

Die Unterschriftenlisten liegen zudem in einigen Geschäften in Treuenbrietzen sowie am Denkmal für Karl Grußdorf, den ersten Stadtförster Treuenbrietzens, am Hermann-Löns-Weg in Frohnsdorf aus. Dieses hat Gerd Palwitz im Jahr 2012 privat setzen lassen, um die Verdienste des vor 200 Jahren geborenen Grußdorfs für den Aufbau des Stadtwaldes zu würdigen.

Karl Grußdorf war ab 1854 für 34 Jahre der erste Stadtförster Treuenbrietzens. Quelle: privat

Gerd Palwitz wollte dem ersten Stadtförster auch schon mit einem Wanderweg zwischen Brück und Frohnsdorf ein weiteres Denkmal setzen. Die Pläne begannen vor drei Jahren, sind aber noch nicht realisiert.

Stadtförster 34 Jahre lang im Dienst

Karl Grußdorf war am 14. November 1818 in Brück geboren. Seine Familie bildete eine Försterdynastie, die deutschlandweit verzweigt und bekannt war. „Mit ihrer Tätigkeit haben die verschiedenen Förster bis zum heutigen Tag nachhaltig unseren Wald geprägt“, erklärt Gerd Palwitz.

Im Jahre 1854 war Karl Grußdorf auf Beschluss der Stadtverordneten als erster Stadtförster Treuenbrietzens eingestellt worden. In dieser Funktion wirkte er 34 Jahre lang bis zu seinem Tode am 14. März 1888 in Frohnsdorf.

„Daher ist der Stadtwald auch ein Stück Kulturerbe, das nicht abgegeben werden darf“, argumentiert der Frohnsdorfer. Er und seine Mitstreiter wollen sich mit der Unterschriftenaktion „jedoch nicht gegen den Ausbau der Schulen und Kitas stellen“, betont Palwitz ausdrücklich.

Doch sollten dafür andere Finanzierungswege gesucht werden, als der Verkauf des Stadtwaldes. „In Erwägung gezogen werden sollten auch der Verkauf von Ackerflächen sowie der Wohnungsbaugesellschaft Wobau“, sagt Gerd Palwitz.

Zwei Protestaktionen stehen gegeneinander

Unterdessen gab es kürzlich in der Stadt bereits eine andere Unterschriftensammlung besorgter Eltern. Rund 100 Unterstützer forderten damit schnelle Schritte, um die Finanzierung der dringend nötigen Sanierungs- und Ausbauarbeiten für Schulen und Kindergärten kurzfristig zu sichern. Dazu sollte auch der Verkauf des kommunalen Forstes geprüft werden.

