Treuenbrietzen

Um mutmaßliche Brandstifter zu ermitteln, wendet sich die Polizei jetzt an die Bevölkerung: Wer hat zur Zeit des Brandausbruchs am frühen Donnerstagnachmittag (23. August zwischen 13 und 15 Uhr) etwas Entsprechendes beobachtet? „Interessant sind Personenbewegungen oder Fahrzeuge im Wald bei Frohnsdorf in diesem Zeitraum“, heißt es in einer Pressemitteilung der Brandenburger Polizei.

Gegenwärtig sei die Landespolizei unter Führung der Polizeidirektion West mit rund 60 Polizisten für Verkehrs- und Absperrmaßnahmen, Einsatzkoordinierung sowie kriminalpolizeilichen Ermittlungsmaßnahmen zu dem Großbrand in Treuenbrietzen tätig, informiert die Polizei.

Darunter seien rund 20 Kriminalisten und Kriminaltechniker, auch aus dem LKA Brandenburg, die die Ermittlungen zur Brandursache in alle Richtungen und mit Hochdruck führen würden. „Eine Anzeige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung wurde als Ermittlungsgrundlage aufgenommen, weil dafür sprechende Indizien, verschiedene Brandausbruchsstellen, von der Feuerwehr vermutet wurden“, teilte Sprecher Heiko Schmidt mit. Und: „Es gibt aber bisher noch keine objektiven Befunde, die eine vorsätzlich verursachte Brandlegung in den Wäldern von Treuenbrietzen bestätigen.“

Die Ermittler konzentrierten sich jetzt auf die Auswertung der bisherigen Ermittlungsergebnisse und fragen auch in der Bevölkerung nach Beobachtungen.

Hinweise gehen an die Polizei in Brandenburg an der Havel unter 03381/8049-2705.

Von MAZ