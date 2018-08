Rietz

Schnell konnten dutzende Einsatzkräfte von Feuerwehren der Stadt Treuenbrietzen am Sonntagabend einen kleinen Waldbrand in der Nähe des Orteiles Rietz löschen. Das war der Meldung aufmerksamer Bürger zu verdanken.

Sie hatten kurz von 20 Uhr am Verbindungsweg zwischen dem Dorf Rietz und der Bundesstraße 102 ein Feuer am Waldboden entdeckt und umgehend die Regionalleitstelle in Brandenburg an der Havel alarmiert.

Fünf Ortswehren ausgerückt

Sie schickte umgehend Feuerwehren aus Treuenbrietzen, Bardenitz, Marzahna, Pflügkuff/Zeuden sowie Rietz zum Einsatzort im „Schwarzen Grund“. Dort stand circa ein halber Hektar Waldboden in Flammen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. „Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet“, heißt es von der Feuerwehr.

In dem Waldgebiet sowie auf angrenzenden Feldern stehen insgesamt zehn Windräder des Windparkes Rietz. Ob die Anlagen durch das Feuer gefährdet wurden, ist nicht bekannt. Auch zur Brandursache liegen bislang keine Angaben vor.

Von Thomas Wachs