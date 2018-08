Treuenbrietzen

Im Waldbrandgebiet bei Treuenbrietzen hat am Abend eine Nachricht die Löscharbeiten stillgelegt. In munitionsbelastetem Gebiet hat der Bergepanzer ein größeren Munitionsfund freigelegt. Die Granaten, die dort gefunden wurden, sind extrem gefährlich und panzerbrechend.

Zur Galerie Im Waldbrandgebiet bei Treuenbrietzen ist ein Bergepanzer der Bundeswehr im Einsatz. In der Nacht zu Sonntag legte er einen größeren Munitionsfund frei. Jetzt ist der Kampfmittelräumdienst im Einsatz.

Arbeiten auf einem Pulverfass

Sofort wurden die Löschmaßnahmen dort in diesem Bereich eingestellt. Ein Sperrkreis von 1.000 Metern Größe wurde errichtet. Der zuständige Sprengmeister Mike Schwitzke des Kampfmittelräumdienstes wurde zum Ort gerufen. Eine Granate, die an einer anderen Stelle gegen 22 Uhr gefunden wurde, konnte bereits abtransportiert und unschädlich gemacht werden. Der andere Munitionsfund liegt noch immer im Waldbrandgebiet, ist gesichert und muss nun von mehreren Spezialisten entschärft werden.

Bevor der Kampfmittelräumdienst seine Arbeit nicht abgeschlossen hat, sind die Löscharbeiten unterbrochen. In dem betroffenen Gebiet brennt es immer noch und wenn der Wind aufkommt ist mit Flammenbildung zu rechnen. Noch in der Nacht sondieren die Entschärfer die Hauptwege um den Einsatz der Panzer wieder möglich zu machen. Dramatische Nachrichten für alle Einsatzkräfte denn der Sprengmeister beschreibt uns wie tödlich diese Gefahr dort ist. Ein Arbeiten an der Belastungsgrenze auf einem Pulverfass.

Zur Galerie Im Fläming wütet seit Donnerstagmittag ein Großbrand. Der Qualm ist weithin zu sehen – sogar bis Luckenwalde.

Der Stand vor Ort

Noch immer versuchen hunderte Einsatzkräfte der Flammen Herr zu werden. Die Ortslagen Klausdorf, Tiefenbrunnen und Frohnsdorf konnten bis Samstagabend aus der Evakuierung zurückkehren. Ein Pionier-Bergepanzer der Bundeswehr ist in der Nacht sind zum Einsatz gekommen um große Schneisen in das Waldbrand zu ziehen. Auf diesen Schneisen sollen die Löscharbeiten dann fortgeführt werden.

Von Julian Stähle