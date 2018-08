Treuenbrietzen

Die Lage bei Treuenbrietzen bleibt am Montagmorgen verhältnismäßig ruhig. Die Feuerwehr löscht weiter Glutnester sowie hin und wieder auch auflodernde Feuer ab. Nur in der Nacht wurde es zwischendurch noch einmal gefährlich, als mehre Explosionen von Altmunition die Einsatzkräfte zum Rückzug zwangen. Dennoch: Die Lage vor Ort gilt als unter Kontrolle. Dabei hilft wie am Vortag die stabile Wetterlage mit nur wenig Wind. Derweil geht die Suche nach der Brandursache weiter.

Der Überblick

– Aktuell sind noch rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Einsatzleitung diskutiert aber bereits eine Verringerung der Mannstärke. – Der Räumpanzer der Bundeswehr ist voraussichtlich noch bis Montagmittag im Einsatz. Er schlägt weiter Schneisen in den Wald, auf denen die Feuerwehrleute dann auch zu Fuß vorrücken können. – Die Suche nach der Brandursache geht weiter. Kriminaltechniker der Polizei prüfen einen dringenden Verdacht auf Brandstiftung. – Derweil bricht auch die Welle der Hilfsbereitschaft nicht ab. Die Retter sind derzeit so gut versorgt, dass die Polizei explizit um eine Koordination weiterer Spenden mit der Leitstelle bittet. – Die Bahnstrecke RB33 Jüterbog – Wannsee ist mittlerweile wieder freigegeben, die Bundesstraße 102 bleibt hingegen noch gesperrt.

Zur Galerie Bilder aus Treuenbrietzen am Tag, nachdem der Großbrand von den Einsatzkräften der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Die größte Gefahr zu diesem Zeitpunkt ist die Verseuchung des Waldbrandgebietes mit Altmunition. Immer wieder kommt es im Einsatzbereich zu Explosionen. Dabei kann nicht nur die Hitze des Feuers die Munition zur Explosion bringen, sondern auch das Erkalten nach der Löschung. Mehrmals mussten Feuerwehrleute in der Nacht zu Montag zurückweichen, nachdem Granaten im Löschgebiet explodiert waren. Die bislang größten Funde, zwei etwa einen halben Meter langen Panzergranaten, wurden am Sonntagnachmittag vom Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt.

Seit Tagen ist die Unterstützung der Feuerwehr durch Anwohner und lokale Unternehmen beispielhaft. So groß ist die Spendenbereitschaft, dass die Helfer manchmal schon nicht mehr wissen wohin mit den ganzen Spenden. Natürlich werde die Welle der Hilfsbereitschaft sehr wohlwollend aufgenommen, wie ein Sprecher des Landkreises versichert, aber weitere Spenden sollten nur noch in Absprache mit der Einsatzleitung erfolgen.

Von MAZ-Online