Bardenitz

Wenn die Finger der Musikanten vor Frost erstarren, kann das Zempern nicht weitergehen. Das weiß Ise Illesch nur zu gut aus Jahrzehnten Erfahrung. Ein kurzer Wink von der Treppe ihres Hauses auf dem Mühlenhof am Ortsrand von Bardenitz genügt und schon kehren die Musiker bei der 88-Jährigen in der Küche ein. Tradition ist Tradition.

Viele Kannen warmer Kaffee und ein paar belegte Brote genügen, schon ist die Musikantentruppe wieder gestärkt für den nächsten Abschnitt auf der Tour durchs Dorf.

Dort ziehen am Samstag mehr als 100 feierfreudige Dorfbewohner und viele Gäste von Haus zu Haus und von Hof zu Hof. Quasi kurz nach dem Ende der Jugendfastnacht vom Freitagabend, als gegen 4 Uhr morgens die letzten Gäste den Tanzsaal verlassen hatten, setzt sich der durchweg einfallsreich kostümierte Tross schon um 9 Uhr wieder in Bewegung. Fastnacht ist halt nichts für Sofahocker. Vor vielen Häusern gibt es ein Ständchen der Blasmusikanten. Als „Panzer-Quartett“ haben sich Musiker aus einigen Ortsteilen spontan zusammengefunden.

Schmissige Weisen am Akkordeon

Zudem spielen Regine Krahlisch und Christoph Höhne den ganzen Weg über schmissige Weisen mit dem Akkordeon. Als Platzmeister laden Mirco Ullrich und Christoph Scheer für den Abend gleich noch zur nächsten Tanzrunde ein in den Sportsaal und danken spendablen Gastgebern für Speis in Trank mit zünftigen Schlachtrufen der Meute.

Marion Schröter reicht eine Flasche Likör heraus, die sofort im Bollerwagen der Zemper-Gemeinschaft landet, und genießt das Ständchen. Am Abend ist sie mit ihrem Mann beim Tanz dabei, versichert sie den Platzmeistern. „Es ist doch schön, wenn die Tradition lebt und das Dorf mal Zeit miteinander verbringt“, sagt die Anwohnerin.

Kleines Buffet am Hoftor

Fast überall im Dorf wird das Partyvolk bewirtet von den Anwohnern. Quelle: Thomas Wachs

Mirco Ullrich als Platzmeister verzichtet das Wochenende über fast auf Schlaf. „Ganz ohne Schlaf geht das alles besser“, sagt der 43-Jährige. Dann muss er mit Christoph Scheer schon wieder den nächsten Gastgebern danken mit einem neuen Schlachtruf und darauf achten, dass alle traditionellen Programmpunkte der Bardenitzer Zemperrunde absolviert werden. Dazu zählt das nicht nur das große Gruppenfoto am Ortsschild Richtung Klausdorf.

Lkw-Waage ist Pflicht für alle

Die Gesamte Zempermeute in Bardenitz bringt 8580 Kilogramm auf die Waage. Quelle: Thomas Wachs

Dass diese heute wieder so groß gefeiert wird, freut auch Sabine Illesch. Sie hatte auch schon ganz dünne Zeiten miterlebt beim Zempern im Heimatdorf. „Als ich um 1980 herum in der Lehrer war, sind wir hier nur mit sieben Leuten und ein paar Kochtopfdeckeln in der Hand von Haus zu Haus gezogen“, erzählt die Bardenitzerin.

In der Heimat immer mit dabei

Das hat sich nun komplett geändert. Kostümiert als Zivilverteidiger, Einhörner, Beer-Man oder Teletubbies sieht die Meute den Tag über durch dass große Dorf. Einer der heute immer mit dabei ist beim dreitägigen Partymarathon, ist „Matze“. Der 31-jährige Bardenitzer wohnt und arbeitet zwar inzwischen in Berlin. „Doch wenn zu Hause Fastnacht ist, sind alle Freunde aus allen Himmelsrichtungen wieder da“, erzählt der Spross des Hauses Höhne. Dann wird drei Tage lang durchgefeiert. Am Montag müssen alle dann irgendwie wieder den ganz normalen Alltag meistern. Dann kehrt in Bardenitz Ruhe ein. Allerdings nur kurz – bis zum Karneval in gut zwei Wochen.

Von Thomas Wachs