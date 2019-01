Zeuden

Traditionell geht es zu am Wochenende in Zeuden. Dort wird am Samstag im Saal der alten Gaststätte ab 20 Uhr Fastnacht gefeiert mit Live-Musik der Fläming-Combo.

Als Platzmeister stehen zwei Brüder in der Verantwortung. André und Stefan Grauer (37) übernehmen nicht das erste Mal diese Funktion. „Wir wollen dazu beitragen, dörfliche Traditionen zu pflegen“, sagt André Grauer (32). Dazu gehört der Einmarsch der Fastnachtsgesellschaft aus aktuellen und ehemaligen Platzmeistern mit den Antanzdamen. Auch sind Anzug für die Herren und Kleider für die Damen Pflicht zum Tanzabend im Zeudener Saal.

Zempern mit Panzerquartett

In der Formation der Gesellschaft aus gut 25 Leuten als festem Kern, geht es am Sonntag dann auch zum Zempern durch Zeuden und Pflügkuff. Dann sind auch die Musiker des „Panzerquartetts“ wieder mit dabei. In der Formation spielt André Grauer das Tenorhorn.

„Ausdrücklich ausgerichtet wird unsere Fastnacht für alle drei Dörfer Lobbese, Zeuden und Pflügkuff, die heute zum Ortsteil Lobbese der Stadt Treuenbrietzen gehören“, betont der Platmeister. Denn eigene Fastnachtsfeste gibt es dort heute nicht mehr.

Kein eigenes Fest bei Nachbarn

Die letzte Fastnacht in Pflügkuff wurde Ende der 40er- oder Anfang der 50er-Jahre gefeiert. „So genau weiß das keiner mehr“, erzählt André Grauer.

In Lobbese starb die Tradition mit dem Ende der Gaststätte. „Das muss so um 1998 gewesen sein“, sagt André Grauer. Seither konzentriert sich alles in Zeuden. Dort treten dann auch mal Platzmeister aus den anderen Dörfern in Aktion.

Von Thomas Wachs