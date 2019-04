Treuenbrietzen

Vermutlich beschossen wurde ein Zug der Bahngesellschaft Odeg am Dienstagnachmittag auf der Strecke der Regionalbahnlinie RB 33 im Raum Treuenbrietzen. Fahrgäste oder Personal wurden nicht verletzt.

Großeinsatz diverser Polizeikräfte

Der Vorfall löste dennoch einen Großeinsatz verschiedener Polizeikräfte aus. Das bestätigt Mathias Lorek, der Dienstgruppenleiter der Polizeidirektion West, am Abend auf Nachfrage der MAZ. „Die Stadt war wie im Belagerungszustand, überall war plötzlich Polizei“, berichtet ein Augenzeuge.

Der Beschuss soll sich auf der Fahrt zwischen Treuenbrietzen und Berlin-Wannsee ereignet haben. Erst dort hatte das Zugpersonal die Bundespolizei informiert. Diese für die Sicherheit an Bahnlinien zuständige Polizeieinheit schickte Suchtrupps aus und brachte auch einen Hubschrauber zum Einsatz.

Suchtrupps ohne Erfolg

Intensiver abgesucht wurden unter anderem Bereiche der Bahnanlagen in der Nähe des Baggersees und somit unweit der Bahnhofes der Stadt Treuenbrietzen.

Am Zug selbst war bei seinem Halt in Berlin die Beschädigung einer Scheibe am Fahrgastraum festgestellt worden. Das Personal vermutete, dass der dubiose Angriff im Raum Treuenbrietzen erfolgt ist. Beschädigt war die äußere von zwei Scheiben im Verbundsystem. Dies deute darauf hin, dass es sich um keine schwere Waffe gehandelt habe. „Sonst wäre die Scheibe komplett zerstört und durchschlagen worden von dem Projektil“, sagt der Polizeisprecher.

Zusätzlich zu den Kräften der Bundespolizei waren fünf Streifenwagen der Landespolizei der Direktion West im Sucheinsatz.

Von Tätern fehlt jede Spur

Die zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr laufende Suchaktion „ergab jedoch keine Hinweise auf Täter oder die Form der eingesetzten Waffe“, sagt Mathias Lorek. Projektile seien bislang nicht gefunden worden. „Es ist derzeit noch völlig unklar, was dort passiert ist“, berichtet der Polizeihauptkommissar gegenüber der MAZ.

Der Zugbetrieb auf der Bahnstrecke RB 33 war nicht beeinträchtigt worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Von Thomas Wachs