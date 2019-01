Altengrabow

Was aussieht wie ein Flugzeugfriedhof ist das gerade angeschaffte Ausbildungsgerät für militärische Logistiker. In der Altengrabower Heide können Soldaten bald das Be- und Entladen von Transportmaschinen trainieren. Dafür hat die Bundeswehr eine ausgemusterte Transall auf den Truppenübungsplatz geschafft – allerdings auf dem Landweg. „Mit einem nachgebildeten Luftumschlagplatz wollen wir unsere Attraktivität für die übende Truppe weiter erhöhen“, kündigte Platzkommandant Eugen Poch in dieser Woche beim Neujahrsempfang an.

Wechselvolle Geschichte Der Truppenübungsplatz Altengrabow liegt in den Landkreisen Jerichower Land und Potsdam-Mittelmark, getrennt durch die Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Die Gesamtfläche beträgt knapp 9500 Hektar. Der übenden Truppe stehen mehrere Schießbahnen, Artillerie- und Mörserfeuerstellungen zur Verfügung. Es gibt zwei Sprengplätze und eine Kfz-Geländefahrbahn. Die Zufahrt zu dem 1895 eingerichteten Übungsplatz erfolgt über Dörnitz. In seiner langen Geschichte hat das Militärareal viele Armeen kommen und gehen sehen. Nach den kaiserlichen Truppen folgten ab 1921 Reichswehr und später die Wehrmacht. Nach dem Krieg wurde Altengrabow sowjetische Garnison. Die Bundeswehr übernahm den Platz 1994.

Die Bewahrung des Flugzeuges vor der Verschrottung war die letzte Aktion von Instandsetzern einer Nachhut des bereits Ende 2017 aufgelösten Lufttransportgeschwaders 61 ( Penzing). Für den Koloss war unter anderem eine Aufstellfläche anzulegen, zahlreiche technische Systeme müssen für den Übungsbetrieb funktionieren. Rund eine halbe Million Euro werden in die Vervollständigung der Ausbildungsstätte gesteckt.

Neujahrsempfang im Casino des Truppenübungsplatzes. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wichtigste Kundschaft im neuen Jahr bleiben Artillerie und Infanterie. Dazu kommen Spezialkräfte der Polizei, vom Zoll und vom DRK. Mehrere Bundeswehreinheiten bereiten sich auf Auslandseinsätze vor. „Für Artillerie-Verbände ist Altengrabow im Laufe der letzten Jahre eine feste Größe geworden“, sagte Poch vor gut 200 Gästen im Casino der Truppenunterkunft. Schon im März geht es mit den großen Kalibern wieder los.

Rosenkrug gefechtsbereit

Und zwar erstmals unter neuen Vorzeichen im ehemaligen Außenstandort Rosenkrug. Die an der nördlichen Platzgrenze befindliche Liegenschaft, die einst tausenden sowjetischen Militärangehörigen und ihren Familien als Wohnquartier diente, ist nach der Übertragung vom Bund an die Bundeswehr umfassend beräumt und in den Truppenübungsplatz integriert worden. Damit sind keine Sondergenehmigungen mehr vom Landkreis Jerichower Land für Gefechtsübungen mehr erforderlich.

Oberstleutnant Eugen Poch beim Neujahrsempfang. Quelle: Frank Bürstenbinder

Aus bestehenden Feuerstellungen am Platzrand können zum Beispiel Panzerhaubitzen in das sechs bis acht Kilometer entfernte zentrale Zielgebiet des Platzes feuern. Mit dem Rosenkrug-Areal hat der 9000 Hektar große Truppenübungsplatz rund 400 Hektar dazugewonnen. Als einen zweiten Schritt bemüht sich die Bundeswehr unverändert um die schon 2017 angekündigte Erweiterung am südlichen Platzrand.

Dabei geht es um rund 500 Hektar Kiefernwald im Zipsdorfer Forst bei Reetz ( Wiesenburg). Dieser sogenannte Reichswald war schon in den 1930-er Jahren von der Wehrmacht für eine spätere Erweiterung aufgekauft worden. Die Fläche gehört heute zum Grundvermögen des Bundes und soll als Puffer- und Lärmschutzzone dem Platz zugeschlagen werden. Von neuen Feuerstellungen ist derzeit keine Rede.

Baustellen gehen weiter

Auch 2019 bleibt der Truppenübungsplatz Altengrabow eine Baustelle. Vom Ziel, der übenden Truppe 900 Plätze in festen Unterkünften anbieten zu können, ist die Bundeswehr noch weit entfernt. Unterkunftsgebäude, die zeitweise zur Aufnahme von Flüchtlingen dienten, sind wegen Restarbeiten noch immer nicht freigegeben worden. Die neue Feuerwache sollte eigentlich im Oktober 2018 fertig sein. „Jetzt hoffen wir auf eine Übergabe im kommenden Frühjahr“, teilte Oberstleutnant Poch mit.

Eine französische Spezialeinheit trainiert in Altengrabow den Ernstfall. Quelle: Frank Bürstenbinder

Schwer gelitten hat der Baumbestand auf dem Übungsgelände. Nach einem nassen und stürmischen 2017 haben vor allem viele Fichten das Dürrejahr 2018 nicht überstanden. Der Borkenkäfer leistete ganze Arbeit. Auch musste der Bundesforst 5000 Kubikmeter Eichenholz verarbeiten, das den Wetterunbilden nicht standhielt. Nach der Beräumung von Kampfmitteln gehört die Wiederaufforstung betroffener Flächen zu den wichtigsten Aufgaben für die Bundesforst in diesem Jahr. Die Altengrabower Wölfe haben 2018 wieder Nachwuchs bekommen. Gesichtet wurden auch Luchs und Wildkatze.

Von Frank Bürstenbinder