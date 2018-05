Damsdorf

53 Hekar umgepflügtes Weideland sorgen in Damsdorf für heftige Aufregung. Gegenüber dem Sportplatz liegt hinter einem schmalen Streifen Wiese nun der Acker, auf dem vormals über Jahre Wiese wuchs. Hundehalter gingen dort gerne spazieren. „Hier in der Sportlerklause herrschte große Überraschung und Empörung, als die Wiese umgepflügt wurde und all der Sand an dem stürmischen Tag hier herüberwehte“, berichtet der Platzwart des SV Blau-Weiß Damsdorf, Hartmut Vogel. Er selbst sehe es ja eher gelassen. Landwirt und Agrarunternehmer Timo Wessels erreichten zwei Beschwerdeanrufe. Er kann beruhigen.

Auf dem umgepflügten Land wird mithilfe von 32 000 Euro teurem Saatgut wieder Weideland entstehen. Schon jetzt liegt ein grüner Schimmer der keimenden Saat über dem Feld. Kommende Woche will Wessels auch für eine Bewässerung sorgen, um das Grün schneller wachsen zu lassen.

Das umgepflügte Weideland bei Damsdorf sorgt für Aufregung. Quelle: Marion von Imhoff

„Ich kann verstehen, dass die Leute keinen Sand in der Kaffeetasse haben möchten, aber eine Wiese muss alle paar Jahre erneuert werden“, sagt Wessels. Dass Hunde auf der Wiese ausgeführt werden, kritisiert er jedoch. „Das hier ist Tierfutter“, Hundekot darin mache die Kühe krank. „Die Leute können am Rand spazieren gehen, das ist in Ordnung.“

Das Grünland braucht er für seine Bio-Milchkühe. Das Pflügen habe er zuvor mit dem Amt für Landwirtschaft abgestimmt.

Kleine Gräserkunde mit der MAZ: Breit- und Spitzwegerich (v. l.) sind für Kühe wenig gehaltvolles Futter. Der Grashalm rechts steht unmittelbar vor der Blüte und ist in diesem Entwicklungsstadium weniger energiereich als kurz davor. Quelle: Marion von Imhoff

Den Hintergrund erläutert der Agrarunternehmer so: Seine 540 Bio-Milchkühe seien auf hochwertiges, energiereiches Gras angewiesen, weil er kein Kraftfutter zufüttern dürfe. Die betreffende Fläche am Damsdorfer Sportplatz aber sei voll mit karger Quecke gewesen und „nicht so wertvollen Gräsern“. Vor etwa zwölf Jahren sei die Wiese zuletzt umgepflügt worden. „Im Grunde war es viel zu spät, dass wir das Weideland neu aussäten.“

In der Biolandwirtschaft sei es nicht möglich, das Unkraut zu spritzen. „Ich hätte hier sonst in der konventionellen Landwirtschaft alles mit dem umstrittenen Glyphosat totspritzen können.“

Die Damsdorfer Firmengruppe Wessels Zwölf Unternehmen umfasst die Firmengruppe Wessels. Der jährliche Gesamtumsatz lag schon einmal bei 30 Millionen Euro. Seitdem ist Timo Wessels jedoch aus mehreren Beteiligungen ausgestiegen. Jetzt hat die Gruppe 10 Millionen Euro Umsatz. Zur Firmengruppe gehört unter anderem die TW Biogas Betreuungs GmbH. Der Agrarbetrieb Damsdorf Wessels GbR, ein Landwirtschaftlicher Lohnbetrieb, die Trechwitzer Agar GmbH für die Wartung des Wassernetzes landwirtschaftlicher Flächen sowie der Biohof zum Mühlenberg, zu dem der Reiterhof, die Milch- und die Rindfleischproduktion zählen und die Herberge Gut Quovadis.

Am energiereichsten sei das Gras kurz vor der Blüte. In diesem Stadium wird eine Wiese für die Verwendung als hochwertiges Futter für die Kühe gemäht. Das Gras könne sich aber so nicht vermehren.

320 Hektar Weideland für die Bio-Milchkühe

„Ja, es gibt ein Grünlandumbruchverbot. Das ist auch richtig“, sagt Wessels. Er dürfte auch ohne Sondergenehmigung dort nicht Mais anbauen. „Wenn man aber sofort wieder Gras einsät, braucht man keine Genehmigung.“ Eine Unkrautwiese sei landwirtschaftlich nichts wert, auch wenn sie mit Butterblumen oder Sauerampfer schön aussähe. 320 Hektar Weideland stehen für die Bio-Milchkühe zur Verfügung. Zu 50 Prozent ist das Land gepachtet, die übrige Fläche ist Betriebseigentum.

„Die Fläche bei Damsdorf ist für uns besonders wichtig, weil die Tiere dort zum Weidegang gehen.“ Zusätzlich werde täglich Grünfutter gemäht, wie etwa auf der Fläche zwischen Damsdorf und Trechwitz, die derzeit intensiv bewässert werde.

20 Prozent des Gesamtumsatzes der Wessels-Gruppe bringt die Bio-Sparte ein. Der Gesamtumsatz lag im vorigen Jahr bei 10 Millionen Euro. 100 Mitarbeiter sind bei Wessels beschäftigt. Wessels vermarktet die Bio-Milch, aber zunehmend auch Biowurst.

Von Marion von Imhoff