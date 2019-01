Mittelmark

„Eine traditionelle Wandergegend sind wir eigentlich nicht“, meint Chris Rappaport, der Vorsitzende des Märkischen Wanderbundes Havelland-Fläming. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark herrsche eher plattes Land vor.

Natürlich nicht im Fläming, aber anspruchsvolle Bergwanderer werden da auch nicht gefordert. „Mit landschaftlicher Schönheit können wir jedoch durchaus punkten“, sagt Rappaport, der seit zwei Jahren dem Wanderbund vorsteht.

Entstanden ist der Verein im Anschluss an den Deutschen Wandertag, der im Jahr 2012 viele tausend Besucher vor allem in den Fläming, aber auch in die umliegenden Regionen lockte. „Mit dem Wanderbund wollen wir unsere Gegend weiterhin als Ausflugsziel attraktiv halten“, sagt Rappaport, der noch weitere 40 Mitstreiter im Verein hat.

„Viele von ihnen haben in Vorbereitung auf den Deutschen Wandertag vor sechs Jahren eine Ausbildung zum Wanderleiter gemacht und laden selbst interessierte Gäste zu geführten Ausflügen in die Region ein.“ Ein gut erschlossenes Wegenetz gibt es inzwischen in vielen Gemeinden. „Von Vorteil ist auch, dass der Landkreis Potsdam-Mittelmark es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Pflege der Wanderwege zu unterstützen“, sagt Rappaport. Vielerorts gibt es ehrenamtliche Wanderwegewarte, die die Zugänglichkeit der Wege und den Zustand der Rastplätze im Auge behalten.

Der Märkische Wanderbund hat seinen Veranstaltungskalender für 2019 schon zusammengestellt. 26 geführte Wanderungen, vor allem im Fläming, aber auch in anderen Regionen des Landkreises warten auf Teilnehmer. „Nicht zuletzt die Berliner kommen gerne zu uns und genießen die Brandenburger Natur.“

Wer selbst seine Wanderleidenschaft mit anderen teilen möchte, kann beim Märkischen Wanderbund an einer Ausbildung zum Wanderleiter teilnehmen. „Wir freuen uns immer über neue Mitglieder“, sagt Rappaport. Zum Mitwandern gibt es schon am Sonntag, 6. Januar um 13 Uhr in Rädigke die erste Gelegenheit im neuen Jahr. Treffpunkt ist der Gasthof Moritz.

Von Christine Lummert