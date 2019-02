Neuseddin

Ein älteres Ehepaar aus Neuseddin hatte sich am Dienstag gerade an den Mittagstisch gesetzt, als es an der Wohnungstür läutete. Der Mann öffnete, dort standen zwei Unbekannte. Sie gaben an, die Wohnungen im Auftrag der Hausverwaltung auf Schimmel untersuchen zu müssen. Während einer der beiden mit dem Ehepaar in der Küche vermeintlich nach Schimmel suchte, wollte der andere Mann kurz auf die Toilette.

Vermeintliche Prüfungen dauerten eine halbe Stunde

Das kam den Eheleute eigenartig vor. Der Mann hinderte sie aber daran, die Küche zu verlassen. Er hielt den Ehemann dabei sogar am Arm fest. Nach etwa 30 Minuten beendeten die Unbekannten ihre angeblichen Prüfungen und gingen.

Alle Schränke durchwühlt und Bargeld gestohlen

Das Ehepaar bemerkte dann, dass alle Schränke in den anderen Räumen offen standen und durchwühlt worden waren. Ihnen wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Die angeblichen Monteure werden wie folgt beschrieben: Der Mann in der Küche war etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, stämmig und hatte kurze, schwarze und lockige Haare sowie dunkle Augen. Bekleidet war er mit einem schwarzen Hemd mit Brusttasche und einer schwarzen Hose. Er sprach hochdeutsch und war von südländischem Aussehen. Der andere Mann, der die Schränke durchwühlt hatte, war etwa 1,80 Meter groß, trug ein kariertes Base-Cap und grün-grau-meliertes Hemd. Er hatte helle Augen. Die Männer stehen im Verdacht des Raubes. Die Polizei fragt, wer hat beide am Dienstag gegen die Mittagszeit beobachtet? Hinweise an die Polizei bitte unter der Rufnummer 03381/56 00 oder unter www.polizei.brandenburg.de

Von MAZonline