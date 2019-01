Mittelmark

Das Fest ist aus – wohin mit dem Weihnachtsbaum? Ausgediente Tannen und Kiefern dienen inzwischen in immer mehr Städten und Dörfern der Mittelmark beim Knutfest für eine gemütliche Zusammenkunft am Feuer. Wo im Januar bei Glühwein und Bratwurst Bäume verbrannt werden, zeigt diese Auswahl im Überblick:

Den Anfang macht am Samstag, 5.Januar, die Feuerwehr Schenkenhorst/Sputendorf ab 17 Uhr bei der Feuerwache. Wer seinen Weihnachtsbaum mitbringt, erhält ein Freigetränk. Weiter geht es eine Woche später am 12.Januar mit dem großen Knutfest auf dem Hartplatz in Werder ab 16 Uhr. Wie die Feuerwehr mitteilte, schafft sie es in diesem Jahr nicht allein, sämtliche Weihnachtsbäume einzusammeln. Wer kann, sollte seinen Baum deshalb bis zum 10.Januar zum Festplatz hinter dem Alten Brauhaus bringen oder ihn am Tag des Knutfestes selbst abgeben. Wer möchte, kann seinen Baum sogar selbst dem Feuer übergeben. Los geht es bereits um 15.30 Uhr mit einem Fackelumzug ab der Karl-Hagemeister-Grundschule. DJ Timo & Danny sorgen beim Fest für heiße Rhythmen. Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Freiwilligen Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr.

Auch die Phöbener Jugendfeuerwehr veranstaltet am 12.Januar ab 16 Uhr das Knutfest hinter der Feuerwache. Ab 10 Uhr werden die Bäume im Ort eingesammelt. Um 17 Uhr geht es mit dem Weihnachtsbaumverbrennen auf dem Krähenberg in Caputh los und um 16 Uhr am Töplitzer Badestrand. Dort lädt erstmals der neu gegründete Heimatverein zum Knutfest ein. Ausgediente Weihnachtsbäume können auch schon vorher auf dem dafür vorgesehenen Brandplatz abgelegt werden. Um 17 Uhr wird bei der Feuerwehr in Bochow das Lagerfeuer aus Weihnachtsbäumen angezündet. In Fichtenwalde beginnt das Knutfest am 12.Januar um 16 Uhr bei der Feuerwehr. Für jeden mitgebrachten Baum spendieren die Veranstalter einen kostenlosen Glühwein. Um 16 Uhr geht es auch mit dem Knutfest in Güterfelde auf der Freifläche vor der Wache los. Veranstalter ist der Feuerwehrverein.

In Elsholz holt die Feuerwehr am 12.Januar ab 12 Uhr bereitgestellte Bäume im Ort ab und zündet um 16 Uhr das Knutfeuer vor der Wache an. Um 17 Uhr gibt es einen Lampionumzug durchs Dorf. Auch in Stücken werden auf der Wiese hinter dem Landhaus „Zu Stücken“ am nächsten Samstag ab 16.30 Uhr die Weihnachtsbäume brennen. Wer seinen Baum mitbringt, kann sich über einen gratis Glühwein freuen. Außerdem organisiert der Förderverein der Feuerwehr einen Weihnachtsbaumweitwurf, bei dem Besucher ihre Kräfte messen können.

Eine Woche später (19.Januar) steigt das Knutfest in Geltow ab 15 Uhr bei der Feuerwehr. Um 17 Uhr beginnt der Lampionumzug. Für jeden mitgebrachten Baum gibt es auch dort ein Freigetränk. In Fresdorf wird das Feuer um 17 Uhr gegenüber der Feuerwehr in der Tremsdorfer Straße Ecke Fresdorfer Bergstraße angezündet.

Von Luise Fröhlich