Volksbühne trumpft mit „Sonny Boys“ auf

Die Volksbühne Michendorf hat das Publikum mit der Premiere von „Sonny Boys“ schwindlig gespielt. Gefühlvoll ging es mit Frank Sinatras „New York, New York“ los und was danach folgte, sei einfach bemerkenswert gewesen, meint unser Autor. Die Inszenierung von Christian A. Schnell zog im Laufe des Abends die Zuschauer in einen Strudel der Erheiterung.