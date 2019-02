Bad Belzig/Dessau

Die nächste Theaterfahrt nach Dessau findet am Sonnabend statt. Auf dem Spielplan stehen ab 17 Uhr zwei Ballette an einem Abend: „Carmen“ nach Georges Bizets Oper von Rodion Schtschedrin und „Der Dreispitz“ von Manuel de Falla als Ballettkomödie – beide in der Choreographie von Tomasz Kajdánski.

Es tanzt das Ballettensemble des Anhaltischen Theaters Dessau. Es musiziert die Anhaltische Philharmonie unter der Leitung von Generalmusikdirektor Markus L. Frank.

Der Theaterbus fährt um 15.05 Uhr in Treuenbrietzen am Krankenhaus (B 102) los und hält außerdem am ZOB und in der Albert-Schweitzer-Straße an der Haltestelle der Grundschule sowie um 15.30 Uhr in Niemegk am Markt.

Karten sind noch direkt über den Besucherring am Anhaltischen Theater Dessau erhältlich. Dieser ist erreichbar unter: 0340/2511222.

Von Josephine Mühln