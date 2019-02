Bad Belzig

Die Außenstelle des „Weissen Rings“ für den Landkreis Potsdam-Mittelmark hat im vergangenen Jahr 2018 Kriminalitätsopfern in mehr als 40 Fällen geholfen. Das sind rund zehn Fälle mehr als im Vorjahr und ist die zweite Steigerung der Jahresfallzahlen in Folge.

„Das hängt wohl damit zusammen, dass wir im Landkreis immer bekannter werden“, erzählt Martin Gronwald, der die Außenstelle für den Landkreis mit Sitz in Bad Belzig leitet. „Zu den Fällen kommen zudem noch Vorträge im Bereich Prävention und ein Schulpräventionsprojekt einer Grundschule“.

Der gemeinnützige Hilfsverein „Weisser Ring“ unterstützt Menschen und deren Familien, die Opfer von Gewalt geworden sind. Die Außenstelle in Bad Belzig ist eine von über 400 in ganz Deutschland.

Das ist der „Weisse Ring“ Der Weisse Ring ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten. Die Hilfsorganisation, die 1976 durch den Fernsehjournalisten Eduard Zimmermann gegründet wurde, hat in Deutschland 3000 ehrenamtliche Helfer und rund 50 000 Mitglieder. Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Stiftungen sowie Zuweisungen von Geldbußen und nimmt keine öffentliche Zuschüsse in Anspruch. Mehr Infos zum „Weissen Ring“ und dessen Arbeit gibt es unter weisser-ring.de. Für Bad Belzig gibt Martin Gronwald am Telefon Auskunft: 0151/55164763.

„Im vergangenen Jahr haben sich vermehrt Menschen mit den Problemen häusliche Gewalt und sexuellem Missbrauch an uns gewandt“, sagt Gronwald. Dies sei aber kein spezifisches Phänomen im Landkreis sondern auch in anderen Außenstellen im Land Brandenburg zu beobachten.

Überwiegend seien die Betroffenen durch die Polizei auf den „Weissen Ring“ aufmerksam gemacht worden. Die Kontakte des gemeinnützigen Vereins zur örtlichen Polizei seien sehr gut, sagt Gronwald. Auch dies könne ein Grund für die gestiegenen Fallzahlen sein. Für dieses Jahr ist außerdem eine intensivere Zusammenarbeit im Bereich der Kriminalprävention geplant.

MAZ-Leser spenden für Gewaltopfer

Besonders nachdrücklich haften blieb im vergangenen Jahr der Fall einer 30-jährigen Frau, die in der Region wohnt. Im Mai hatte der inzwischen geschiedene Ehemann die Frau vom Balkon seiner Wohnung im dritten Stockwerk in die Tiefe gestoßen. Seither ist die junge Mutter querschnittsgelähmt und kämpft sich zurück in den Alltag. Da ein Gerichtsverfahren noch aussteht, möchte sie ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen.

Im Rahmen des Sterntalerprojektes der MAZ in Brandenburg an der Havel hatten Leser Geld für die vom „Weissen Ring“ betreute Frau gespendet. So war es möglich geworden, ihr ein sogenanntes Handbike zu stellen. Mit dem auf ihre Bedürfnisse angepassten Gerät kann die Rollstuhlfahrerin nun Ziele erreichen, die vorher außer Reichweite lagen.

Ohne fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, kann sie ihr Handbike mit ihrem Rollstuhl verbinden, mit den Händen und Armen Schwung holen, bei Bedarf den eingebauten Motor einschalten. Das macht alle Bewegungen schneller und einfacher. Sogar selbstständiges Einkaufen wird mit der Gepäckvorrichtung möglich. „Ich bin begeistert und danke allen MAZ-Lesern für diese großartige Unterstützung“, sagt die Frau, für die nun eine neue Phase im Prozess ihrer Reha beginnt. Auch Martin Gronwald hat sich über die Unterstützung gefreut: „Diese Hilfe hat mich vom Hocker gerissen. Das war ganz toll und hilft ihr natürlich sehr“.

Arbeit nur mit Ehrenamtlichen und Spenden möglich

Die Arbeit des „Weissen Rings“ ist auch in Potsdam-Mittelmark nur mit Spenden und der Hilfe von Ehrenamtlichen möglich. Mehr als tausend Stunden halfen neun Ehrenamtler im gesamten Landkreis, damit Opfer die Folgen einer Straftat besser bewältigen konnten. „Bei einem Fall von sexuellem Missbrauch kann man bei dem Opfer natürlich nicht nach einer Stunde wieder gehen“, sagt Gronwald. „Was die Kolleginnen und Kollegen leisten, ist großartig. Sie sind die tragende Säule der Außenstelle“.

Von Ansgar Nehls und Jürgen Lauterbach