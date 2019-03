Lehnin

Wegen einer Ordnungswidrigkeit muss sich ein 58 Jahre alter Renaultfahrer verantworten. Er war am Samstagmorgen in der Beelitzer Straße in Lehnin unterwegs. Eine Streife kontrollierte den Mann gegen 7.30 Uhr.

Die Beamten rochen Alkohol und machten einen ersten Test. Das Ergebnis lag bei 0,76 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf dem Polizeirevier in Beelitz ergab ein Ergebnis von 0,33 Promille. Der Mann durfte daher nicht weiterfahren.

Von MAZ