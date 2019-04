Leest

Die A10-Anschlussstelle Leest in Richtung Hamburg ist vom 15. bis 30. April voll gesperrt, wie der Landesstraßenbetrieb mitteilte. Grund ist die Sanierung der Rampe an der Auf- und Abfahrt. Die Sperrung gilt von Montag, 15. April, 9 Uhr, bis Dienstag, 30. April, 18 Uhr – also größtenteils im Zeitraum der Osterferien.

Die Umleitungen sind ausgeschildert. Wer aus Richtung Leipzig kommend in Leest abfahren will, soll bis Potsdam-Nord weiterfahren, dort ab- und in Richtung Dreieck Werder wieder auf die A10 fahren. An der westlichen Anschlussstelle Leest ist die Abfahrt möglich.

Wer in Richtung Hamburg in Leest auffahren will, nutzt zunächst die Gegenrichtung, fährt in Phöben ab und wieder auf die A 10 in Richtung Dreieck Havelland.

Von MAZonline