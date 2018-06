Werder

Es ist vollbracht: Die Werderaner Gymnasiasten bringen am Freitag ihre Bücher über die Historie der Blütenstadt auf den Markt. „Die Bücher sind fertig und liegen zum Verkauf bereit“, teilte Lehrerin Antje Buchwald, die den Seminarkurs „700 Jahre Werder“ begleitet hatte, der MAZ mit. Offiziell geht der Buchverkauf am Freitag um 12 Uhr im Werderpark los. Dank zahlreicher Spenden, beispielsweise von Möbel Christ, der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, Privatleuten und der Stadt Werder, die letztlich die Druckkosten übernommen hat (MAZ berichtete), ist es überhaupt erst zur Veröffentlichung des 151 Seiten starken Werkes gekommen. Es trägt den Namen „700 Jahre – Werder im Wandel der Zeit“.

Geduldig haben die Schüler des städtischen Ernst-Haeckel-Gymnasiums nach Sponsoren gesucht, die dazu beitragen, dass die Ergebnisse ihrer aufwendigen Recherchen zu Themen wie den Hugenotten in Werder, dem Obstanbau oder der Pferdebahn in einem Band festgehalten werden. Vorangegangen war eine öffentliche Präsentation der einzelnen Seminararbeiten im Schützenhaus im November. Das Kolloquium „Junge Köpfe Werders“ fand im März dieses Jahres bereits zum vierten Mal statt. Den Anstoß hatte ebenfalls Antje Buchwald gegeben. Die Verteidigung der Arbeiten ist an sich ein fester Bestandteil der Seminarkurse. Dass dies in Werder öffentlich geschieht, ist aber eine Besonderheit.

Wo das Buch zu haben ist

Die Stadt Werder hatte sich im April bereit erklärt, die Druckkosten zu übernehmen, die mit 700 Euro zu Buche geschlagen sind. Einige Exemplare werden dafür in das Stadtarchiv wandern, um die Erkenntnisse der Schüler für die stadtgeschichtliche Forschung zu sichern.

Die Werderaner Autorin Ingeborg Lauwaßer hatte das Buchprojekt begleitet und ging mit den sechs Schülern alle Texte durch. „Wer sich für Werders Geschichte interessiert, sollte das Buch haben. Es ist wirklich eine tolle Arbeit“, sagte sie. Im März hatten die Schüler einen Kuchenbasar im Werderpark organisiert, bei dem sie mit potenziellen Spendern ins Gespräch kommen wollten.

Info: Nach Verkaufseröffnung am Freitag ist das Buch über das Sekretariat der Schule, die Buchhandlung Hellmich oder über den Juwelier Buchwald im Werderpark zu haben. Es kostet 12 Euro.

Von Luise Fröhlich