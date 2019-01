Werder

Zu einem Unfall kam es am Mittwochnachmittag an der Shell-Tankstelle in Werder ( Havel). Eine 76-Jährige steuerte ihren Wagen aus Unachtsamkeit gegen die Zapfsäule einer Flüssiggasanlage. Nach Polizeiangaben wollte die Dame die Zapfsäule ansteuern und trat beim Bremsen ins Leere. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Fahrerin wollte flüchten, wurde aber von einem anderen Kunden daran gehindert.

Mitarbeiter sperrten die Tankstelle nach dem Unfall aus Sicherheitsgründen ab. Die Feuerwehr wurde wegen des Verdachts des Gasaustritts alarmiert. Laut Polizei bestand aber keine Gefahr durch die Säule. Nur die Abdeckung wurde bei dem Unfall beschädigt. Das Auto wurde mit einem Abschlepper aus dem Gefahrenbereich beseitigt.

Von MAZonline