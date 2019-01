Rädel/Werder

Die Bäckerei Kir­stein mit Hauptsitz in Rädel und Filialen in Werder, Groß Kreutz und Lehnin ist mit der „Goldenen Brezel“ ausgezeichnet worden. Alle zwei Jahre verleiht der Landesverband der Bäcker und Konditoren Brandenburg den Preis an Innungsbetriebe. Bei der Grünen Woche in Berlin konnte Inhaber Lutz Kirstein die Auszeichnung neben anderen Betrieben vom Land entgegen nehmen.

Schwarzwälder Kirschtorte mit Werder-Motiven Quelle: Stadt Werder (Havel)

Für den Werder-Tag in der Brandenburghalle hatte er zudem eine besondere Schwarzwälder Kirschtorte mit Motiven aus der Blütenstadt gebacken. Wie berichtet, feierte die Landbäckerei voriges Jahr ihr 140-jähriges Bestehen.

Von Luise Fröhlich