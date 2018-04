Werder

Dutzende Strafanzeigen und volle Züge: Das 139. Baumblütenfest in Werder (Potsdam-Mittelmark) hat der Bundespolizei am Startwochenende viel Arbeit beschert.

Mehr als 200 Platzverweise

Mehr als 40 Strafanzeigen mussten am Samstag bis in den Abend hinein eingeleitet und mehr als 200 Platzverweise ausgesprochen werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. „Es war ein arbeitsreicher Tag.“ Die Bundespolizei ist für Bahnhofsbereiche und den Zugverkehr zuständig.

Impressionen vom ersten Wochenende des Baumblütenfestes in Werder. Quelle: Julian Stähle Zur Galerie

Unter den Strafanzeigen seien 13 wegen Körperverletzung - etwa durch Rangeleien, hieß es. Zudem habe es Beleidigungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gegeben.

Zur Galerie Impressionen vom ersten Wochenende des Baumblütenfestes in Werder.

Die Deutsche Bahn hatte noch kurz vor dem Feststart bei der Stadtverwaltung und beim Verkehrsministerium Verärgerung ausgelöst. Das Unternehmen hatte am Freitag angekündigt, dass zahlreiche Sonderzüge wegen Krankheitsfällen am Eröffnungswochenende nicht fahren könnten. Am Sonntag hieß es auf Anfrage, dass etwa die Hälfte der eigentlich abgesagten Sonderzüge nun doch eingesetzt würden. Viele nutzten die Bahn aus Berlin oder Potsdam, um zum Baumblütenfest zu kommen. Nach Angaben eines Reisenden hielt am Samstagvormittag ein Zug in Potsdam erst gar nicht an, weil dieser bereits überfüllt war.

Am frühen Samstagnachmittag gab es den offiziellen Start des 139. Baumblütenfestes, auf dem traditionell viel Obstwein fließt. Ein Stadtsprecher sagte, dass davor noch ein Umzug mit 1600 Beteiligten durch die Stadt gezogen sei. Am ersten Festtag habe es bereits viel Andrang bei tollem Wetter gegeben.

Zur Galerie Impressionen vom Festumzug des 139. Baumblütenfestes am 28. April 2018

Die Polizeidirektion West, die für den Bereich des Festgeländes zuständig ist, sprach von einem weitgehend friedlichem Volksfestcharakter. Bis Samstagabend seien neun Strafanzeigen registriert worden. Zudem seien zwölf Menschen in Gewahrsam genommen worden und es habe 40 Platzverweise gegeben. Zum überwiegenden Teil seien die Betroffenen betrunken gewesen.

