Werder

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis baute ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer am Donnerstagabend in der Phöbener Straße in Werder einen Unfall und ergriff unerlaubt die Flucht. Zeugen beobachteten, wie er nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort zwei Leitpfosten umfuhr. Anschließend touchierte er noch einen Baumstumpf, riss sich dabei die Ölwanne auf und verlor Öl auf der Straße.

Der Fahrer stieg zunächst aus, um sich den Schaden anzusehen und fuhr dann weiter zu einem Parkplatz vor einem Supermarkt. Dort fing ihn die Polizei ab. Ein Atemalkoholvortest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die Feuerwehr beseitigte das ausgelaufene Öl von der Fahrbahn.

Die Beamten nahmen den Unfall auf und schickten den Tatverdächtigen zur Entnahme einer Blutprobe. Danach wurde der 21-Jährige wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Von MAZonline