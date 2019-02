Werder

Große Waldbrände, Öl auf der Havel und folgenschwere Verkehrsunfälle haben die Werderaner Feuerwehren im vorigen Jahr ordentlich auf Trab gehalten. Insgesamt bewältigten die Freiwilligen 386 Einsätze. Das sind nicht ganz so viele wie im Vorjahr, als Orkan und Starkregen die Einsatzzahl auf 456 hoch getrieben hatten, aber deutlich mehr als 2016, als die Helfer 241 Mal ausgerückt waren. Mit Abstand die meisten Einsätze ereigneten sich in der Kernstadt (179), gefolgt von dem Abschnitt der A 10, für den die Werderaner zuständig sind (44), Glindow (26) und Töplitz (24).

333 Mal rückte die Werderaner Ortswehr aus, 112 Alarme gingen bei den Glindowern ein und 57 in Töplitz. „Das Jahr 2018 war mindestens genauso ereignisreich wie 2017“, bilanzierte Vize-Stadtwehrführer Stephan Kranig bei der Jahreshauptversammlung der Werderaner Feuerwehren. Er erinnerte an einige besondere Einsätze, zu denen zweifellos die Großwaldbrände in Fichtenwalde Ende Juli und in Treuenbrietzen einen Monat später zählten. Brände löschten die Retter außerdem zu Jahresbeginn in einem Keller in Geltow, auf der A 2 war im März ein Auto in Flammen aufgegangen und im Juni brannten in Töplitz zuerst ein Dachstuhl nach einem Blitzeinschlag und wenige Tage später ein Bagger in Glindow.

Potenzial bei Lkw-Führerscheinen nicht ausgenutzt

Herausfordernd war außerdem ein Gefahrgut-Einsatz am Dreieck Werder am 12. Juni. Ein Kleintransporter war im Stau auf einen Lkw aufgefahren. Der 49-jährige Fahrer starb am Unfallort. Durch den Aufprall war ein Behältnis auf dem Gefahrguttransporter beschädigt worden. „Das war der dritte Einsatz an diesem Tag und es war erst kurz nach 8 Uhr“, sagte Stephan Kranig. Vorübergehend war nach dem Unfall das ganze Dreieck Werder gesperrt. „Dazu gehört auch eine Menge Überzeugungsarbeit der Feuerwehr, das bei der Polizei durchzusetzen“, so der Vize-Stadtwehrführer weiter. Im Juli und August rückten die Feuerwehrleute mehrmals zu mit Öl oder Kraftstoff verunreinigten Wasserflächen aus, wie im August zum Glindower See.

Volles Haus bei der Jahreshauptversammlung der Werderaner Feuerwehren. Quelle: Stadt Werder (Havel)

Gute Nachrichten kamen aus der Einsatzabteilung: Im vorigen Jahr konnte sie um 24 Mitglieder auf insgesamt 168 aufgestockt werden. Es gab 16 Ein- und sechs Austritte. In Werder und Plessow konnten beispielsweise insgesamt zwölf Truppmänner ausgebildet werden. „Der Bedarf an Ausbildungen ist größer als die Zahl der Plätze, die wir zugewiesen bekommen“, sagte Vize-Stadtwehrführer Sebastian Schenk. Bei den von der Stadt finanzierten Lkw-Führerscheinen sei hingegen nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft worden. „Nur drei von sechs wurden abgeschlossen, was bedeutet, dass der von uns gewünschte Effekt auch noch nicht eingetreten ist“, erklärte Sebastian Schenk.

Geehrt und befördert

Auch bei der Atemschutzgeräteträger-Ausbildung sieht die Stadtwehrführung noch ungenutztes Potenzial. Von 43 Einsatzkräften in der Kernstadt können beispielsweise nur 30 mit Atemschutzgeräten ins brennende Haus. „Das ist eigentlich eine Grundanforderung an den Feuerwehrmann. Natürlich sehen wir aber auch, dass es bei manchen aus gesundheitlichen Gründen nicht geht“, schilderte Sebastian Schenk weiter.

Lob und Anerkennung für das Geleistete gab es seitens der Stadtverwaltung sowie der Fraktionen und Ortsbeiräte. „2018 war ein Jahr der Herausforderungen. Ich danke Ihnen für die vielen ehrenamtlichen Stunden im Einsatz, bei der Ausbildung oder bei der Wartung der Technik“, sagte Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU).

Ein neues Boothaus und drei Jubiläen Für das Jahr 2019 steht im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren in Werder ( Havel) einiges auf dem Plan. Sehnsüchtig erwartet wird der Baustart des neuen Depots in Plessow. Die Halle in Plötzin wird renoviert und der Boden saniert, wie der 1. Beigeordnete Christian Große ( CDU) ankündigte. Für das Mehrzweckboot soll in Werder ein Bootshaus gebaut werden. Zudem steht die Planung für die Instandsetzung des Feuerwehrhauses in Derwitz auf dem Plan. Drei Jubiläen dürfen die Brandschützer feiern: 90 Jahre Ortswehr Plötzin und Derwitz sowie 95 Jahre Ortswehr Töplitz.

Zuletzt wurden einige Feuerwehrleute befördert und geehrt. Hauptbrandmeister können sich etwa Heiko Zemlin und Christian Franke künftig nennen. Die beiden Vize-Stadtwehrführer Stephan Kranig und Sebastian Schenk wurden zu 1. Hauptbrandmeistern ernannt. Eine Auszeichnung für 50 Jahre treue Dienste erhielten Renate Krone ( Glindow), Bärbel Reiss, Sophia Neumann (beide Plessow) und Helmut Feder ( Töplitz).

Sebastian Schenk (r.) gratuliert Helmut Feder. Quelle: Luise Fröhlich

Lesen Sie auch: Das steckt hinter dem Gefahrenabwehrbedarfsplan der Stadt

Von Luise Fröhlich