Werder

Alle Karten für den diesjährigen Baumblütenball in Werder mit Stargast Howard Carpendale sind verkauft. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die Ankündigung des bekannten Schlagerstars sei so gut angekommen, dass die Tickets binnen weniger Tage reserviert waren – so schnell wie nie zuvor, wie eine Nachfrage der MAZ ergab.

Erst vor gut einer Woche hatte die Stadt bekannt gegeben, wer zum Auftakt des 140. Baumblütenfestes der Stargast sein wird. Bis zum 30. März wäre der Vorverkauf gelaufen. Gäste aus ganz Deutschland haben sich Karten gesichert, hieß es aus dem Rathaus.

Der Ball findet am 26. April auf der Bismarckhöhe statt. An diesem Abend wird auch die neue Baumblütenkönigin inthronisiert und die amtierende verabschiedet.

