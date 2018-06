Werder

Ein Böschungsbrand vor dem Bahnhof in Werder hat den Regionalverkehr auf der Strecke von Potsdam nach Brandenburg an der Havel zum Erliegen gebracht. Etliche Zuggäste mussten gegen 9.20 Uhr am Bahnhof Park Sanssouci in Potsdam den Regionalexpress verlassen und warteten auf die Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs.

Strecke in beiden Richtungen gesperrt

Ein Sprecher der Bahn bestätigte, dass der Verkehr eingerichtet ist und nun anlaufen soll. Die Strecke ist in beiden Richtungen gesperrt. Wann die Züge wieder anlaufen sollen, ist noch nicht klar.

Flammen könnten auch Oberleitung beschädigt haben

Ursächlich für den Ausfall ist ein Böschungsbrand auf der Höhe Groß Kreutz. Die Feuerwehr hat das Feuer bereits gelöscht. Nun seien Techniker der Bahn vor Ort und untersuchten die Schäden an den Signalanlagen, sagte ein Bahnsprecher. Die Flammen seien aber sehr hoch gewesen. Deswegen müsse nun auch die Oberleitung überprüft werden. Erst nach Abschluss dieser Überprüfung könne die Bahn sagen, wie lange die Sperrung der Strecke bestehen bleibt.

Es ist weiterhin mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen

Der Regionalexpress auf dem Weg nach Brandenburg kehrte um und fuhr nach Frankfurt (Oder) zurück.

Von MAZonline