Werder

Die Werderaner CDU-Fraktion reagiert auf die jüngste Kritik des Vereins Stadtmitgestalter an der geplanten Schließung des Uferweges entlang der künftigen Havel-Therme. Nach Meinung der Initiatoren gibt es in Werder zu wenige frei zugängliche Ufer, weil viele nach und nach privaten Interessen geopfert worden seien. „Seit der Wende sind in Werder so viele öffentliche Uferwege erhalten und neu geschaffen worden, wie sonst in nur wenigen anderen Kommunen dieser Größenordnung in Brandenburg“, sagte CDU-Fraktionschef Hermann Bobka.

Allein in den Havelauen sei ein insgesamt fast drei Kilometer Uferpfad am Hafen und am Zernsee entstanden. Mit der Sanierung der Inselstadt wurde ein Rundweg eingerichtet, und zwar teils auf Flächen, die vorher nicht öffentlich zugänglich waren. Auch bei den Bebauungsplänen wie An der Föhse oder am Glindower See sei darauf geachtet worden, dass öffentlich zugängliche Uferbereiche bleiben, erklärte Hermann Bobka weiter.

Von MAZonline