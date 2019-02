Werder

Angesichts des überlasteten Wohnungsmarktes in Werder kritisieren die CDU-Fraktionen des Kreises und der Stadt die Absage des Landrates Wolfgang Blasig ( SPD), keine Wohnungen im Flüchtlingsheim in der Schubertstraße an Werderaner zu vermieten. „Trotz gegenteiliger Versprechungen konnte der Landrat erneut sein Wort nicht halten und die zugesagten Sozialwohnungen zur Verfügung stellen“, sagte die Kreischefin Saskia Ludwig.

Die Gründe seien fadenscheinig, weshalb die Bürger das Vertrauen in die Aussagen von Politikern verlieren würden. Nachteile hätten auch die Neuankömmlinge: „Gerade die jungen Familien brauchen eine intakte Infrastruktur vor Ort, um sich in Werder ( Havel) zu integrieren und Kontakte zu den Einheimischen aufbauen zu können. Hier versagt der Landkreis völlig“, erklärte Hermann Bobka, Vorsitzender der Stadtfraktion.

Heim ist seit dieser Woche voll belegt

Die Kinder würden auch in ihrer Freizeit Kontakt zu einheimischen Gleichaltrigen brauchen, was nicht funktioniere, wenn ihre Freunde in Brück leben, wo sie zur Schule gehen. Zudem halte der Landrat sich nicht an die Zusage, einen Spielplatz auf dem Gelände bauen zu lassen.

Wie berichtet, ist die Unterkunft für Flüchtlinge in Werder seit dieser Woche mit 183 Plätzen voll belegt. Der Landkreis erklärte, dass es nicht möglich sei, eine parallele Vermietung von freiem Wohnraum zu realisieren.

Von Luise Fröhlich