Groß Kreutz

Mit einem Schreck ist die Kassiererin einer Tankstelle in der Nacht zu Samstag entkommen. Anders erging es einem Polizisten in zivil.

Zur Galerie In der Nacht zu Samstag ist ein Polizist einer Tankstellen-Kassierein zur Hilfe geeilt und wurde mit einer Flasche angegriffen

Kurz nach Mitternacht betrat ein Mann eine Tankstelle eines Autohofs bei Werder ( Potsdam-Mittelmark). Er ließ sich Messer einer gesicherten Vitrine zeigen. Kurz darauf bedrohte er mit einem der Messer die Kassiererin.

Ein Berliner Polizist in zivil, der ebenfalls in der Tankstelle war, gab sich daraufhin zu erkennen und forderte den Mann auf, das Messer fallen zu lassen. In der Folge soll es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern gekommen sein, bei der beide zu Boden gingen.

Angreifer ist auf der Flucht

Der Angreifer griff nach einer Flasche und zog sie dem Polizisten über den Kopf. Der Mann konnte flüchten, das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Später erschien er zur Aussage wieder am Tatort. Vom Angreifer fehlt bisher jede Spur.

Von RND/lin