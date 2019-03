Werder

Die Kneipennacht lockt am morgigen Sonnabend wieder Liebhaber von Livemusik in Werders Cafés und Gasthöfe. Zum 17. Mal veranstaltet die „Kneipenfestagentur“ das Event, an dem acht Lokale teilnehmen. Nicht mehr dabei sind diesmal die Restaurants Bürgerstuben und Scharfrichter. Die Lücke füllen die Gaststätte „ Daus-Berg“, die die neue Betreiberin Manuela Krause vor etwa einem Monat neu eröffnet hat, und der Gasthof Deutsches Haus in Glindow. Die meisten auftretenden Bands dürften Stammgästen bekannt sein.

Im Scala Kulturpalast spielt die Folkrockband Larkin irische Klänge, die kaum jemanden auf den Stühlen hält. Rockig wird’s mit Sänger und Gitarrist Frank Edge in Mai’s Fischerstübchen. Wer sich zu alt für Techno und zu jung für Volksmusik fühlt, sollte Station bei „ Daus-Berg“ am Glindower Eck machen. Dort sind Andy & Frank Wilbury mit Oldies, Folk- und Rocksongs zu Gast. Papa Joe bespielt die Kneipe „Treffpunkt 140’er“ und die Folkrockband „Sander van Flint“ das Duval-Café in der Michaelisstraße.

Im Colonial-Café gibt es die Freebears, eine Countryrock-Band mit amerikanischen Wurzeln, zu hören und im Gasthof Deutsches Haus die Coverband Matador. „Whiskey, Milk & Water“ treten im Café Jacob auf der Insel auf.

Info: Tickets sind am Kneipenfestabend ab 19 Uhr in allen beteiligten Lokalen für 12 Euro erhältlich. Sie berechtigen auch zur Mitfahrt in dem Kneipenfest-Shuttle-Bus.

Von MAZonline