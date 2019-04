Werder

Täglich haben sich Wilhelm und Waltraut Petschig auf dem Weg zur Arbeit nach Potsdam im Zug gesehen. Beide waren im Haus der Alten Post am Kanal tätig, er in der Werkstatt als Autosattler und sie im Büro. Es war der 22. Februar 1955, als in der Post die Faschingsfeier anstand. Wilhelm Petschig stand ganz oben auf der großen Freitreppe, als seine Waltraut die Stufen nach oben kam. Als sie vor ihm stand, nahm er seinen Mut zusammen: „Siehste, auf dich habe ich gewartet“, sagte er zu ihr. „Es hat gleich gefunkt“, gibt Waltraut zu. Und der Funke ist geblieben: Am Donnerstag, 11. April, vor 60 Jahren haben die beiden Werderaner geheiratet.

Den ganzen Faschingsabend verbrachten Wilhelm und Waltraut auf der Tanzfläche. „Früher haben wir wirklich keinen Tanz ausgelassen“, erzählt sie. Als die Feier vorbei war, brachte er seine Angebetete nach Hause. Am nächsten Morgen trafen sie sich wieder am Bahnhof, „und dann bahnte sich das so an“, sagt Wilhelm Petschig. Zwei Jahre probten die beiden das Zusammensein, bevor sie sich verlobten. Bis zur Hochzeit am 13. April 1959 dauerte es weitere zwei Jahre. „Wir mussten ja erstmal das Geld für eigene Möbel zusammenkriegen“, erzählt Wilhelm Petschig.

Hochzeitsfeier in einer Gaststätte

Dann drängte die Zeit, denn Töchterchen Birgit war schon unterwegs. Das Paar heiratete bei Aprilwetter zuerst standesamtlich und danach kirchlich auf der Insel. Gefeiert wurde mit Verwandten und Bekannten in einer Gaststätte in der Brandenburger Straße in Werder. Birgit kam im September zur Welt und die Petschigs bezogen die ersten eigenen vier Wände in der Damaschke-Straße. Anschließend lebten sie 32 Jahre an der Friedrichshöhe. „Das war ungewohnt, denn ich habe vorher nur am Wasser gelebt“, sagt Wilhelm Petschig.

Kurz vor der Wende zog die Familie in ein eigenes, ausgebautes Haus auf dem Schwalbenberg, in dem sie noch immer leben. Nebenan wohnt Tochter Birgit mit ihrem Mann. Inzwischen durften Wilhelm und Waltraut Petschig zwei Enkel und einen Urenkel aufwachsen sehen.

Ehrenmitglieder im Geflügelzuchtverein

„Wir können wirklich nicht meckern über unser Leben“, sagen sie, auch wenn die Knochen inzwischen nicht mehr alles mitmachen. Selbst zu DDR-Zeiten konnten sie dank Waltrauts Sparsamkeit jedes Jahr verreisen. Zunächst stand das östliche Ausland mit Zielen in Ungarn, Rumänien oder Bulgarien auf der Liste, nach der Wende erkundeten sie Westdeutschland. Sowohl Wilhelm als auch Waltraut Petschig sind Ehrenmitglieder im Rassegeflügelzuchtverein „Hoffnung“, dem Wilhelm schon seit 1973 angehört. Er war auch einer der Mitbegründer des Ziergeflügelvereins im Jahr 1974. „Ich liebe das Viehzeug genauso“, sagt Waltraut Petschig.

Am Sonnabend feiert die Familie im Restaurant Arielle die Diamantene Hochzeit. Vor zehn Jahren hatten sie ihr Eheversprechen erneuert und sich bei der Feier neue Ringe aufgesteckt. An die Hochzeit vor 60 Jahren erinnert noch der getrocknete Brautstrauß, der eingewickelt in Geschenkpapier, im Schrank liegt.

Von Luise Fröhlich