Werder

Klimaschutz kann jeder, aber wie genau? Antworten soll der Kiezklimatag am Sonnabend in Werder liefern. Veranstaltet wird er von den Gründern der Klimawerkstatt und soll Nachbarn, Politiker, Vereine, Firmen und Bildungseinrichtungen an einen Tisch bringen. Die Teilnehmer sollen zusammentragen, was jeder einzelne dazu beitragen kann, den Klimawandel zu bremsen. „Wir finden es wichtig, mindestens einmal im Jahr breit einzuladen, um Klimaschutz explizit zum Thema zu machen“, erzählt Martina Rumpel von der Klimawerkstatt, in der es das ganze Jahr über vielfältige Angebote gibt. Ursprünglich sei eine Art Konferenz geplant gewesen, allerdings sollten eher die kleinen Projekte der Werderaner im Fokus stehen. „Das bedeutet auch, dass es nicht primär um die Frage geht, was hier die Politik oder die Stadtverwaltung ändern sollte, sondern eher darum, kleine Projekte in Gang zu bringen, die von Nachbarn gemacht werden“, so die Projektkoordinatorin weiter.

Los geht es am 12. Januar um 10 Uhr in der Halle 36 an der Luisenstraße 16 mit Impulsvorträgen von mehreren Akteuren, die kleinere laufende, bereits abgeschlossene oder geförderte Projekte vorstellen. Es folgt ein Brainstorming der Visionen für ein klimafreundliches Werder, aus dem verschiedene Arbeitsgruppen hervorgehen. Anschließend werden die Ergebnisse diskutiert. Nach der Mittagspause stoßen Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Politiker hinzu, denen die Ergebnisse des Vormittags präsentiert werden. Zuletzt ist ein kleiner Ausblick vorgesehen.

Schulprojekte und Umwelttag

In der vor einem Jahr gegründeten Klimawerkstatt soll vermittelt werden, dass kaputte Dinge auch repariert werden können, bevor sie einfach und schnell auf dem Müll landen. Die Projektkoordinatorinnen Martina Rumpel und Uta Donath bieten zum Beispiel Holz-, Fahrrad- oder Metallwerkstätten an, die kostenfrei genutzt werden können. Das Haus auf dem Gelände des Uferwerkes versteht sich aber auch als Treffpunkt für alle, die sich im Bereich Klimaschutz engagieren wollen. „Eine einzelne reparierte Lampe spart natürlich nur wenig CO2 -Emission ein. Aber wir glauben fest daran, dass die Beschäftigung mit Reparieren, mit Alltagsgegenständen, mit Materialien, Wiederverwendung und ähnlichen Themen wichtig sind, um Veränderungen herbeizuführen“, erklärt Martina Rumpel.

Die Initiatoren des Kiezklimatages hoffen auch auf Ideen, wie diese Themen in den Köpfen von noch mehr Menschen verankert werden können. Als Beispiele nennt Martina Rumpel Schulprojekte, einen Umwelttag, an dem die Stadt vom Müll befreit wird oder eine Idee, wie die Grün- und Freiflächen in Werder besser für Klima- und Umweltschutz genutzt werden können. „Es sollen immer Projekte sein, die Einwohner selbst durchführen wollen. Und wenn sie dafür auf Unterstützung seitens der Politik oder Stadt angewiesen sind, ist die Idee, dass wir dies gleich am Nachmittag besprechen können“, so Martina Rumpel.

Info: Um Anmeldung für den Kiezklimatag wird gebeten unter martina.rumpel@klimawerkstatt.info. Kurzentschlossene Gäste sind aber auch gern gesehen.

Von Luise Fröhlich