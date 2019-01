Werder

Zu Beginn des kommenden Schuljahres 2019/20 bietet das Oberstufenzentrum (OSZ) Werder einen neuen Ausbildungszweig für Erzieher an. Dafür wird eine Fachschule für Sozialwesen an dem Standort auf der Jugendhöhe eingerichtet und damit der entsprechende Kreistagsbeschluss vom 5. Juli vorigen Jahres umgesetzt. Der Landkreis reagiert mit der neuen Fachschule auf eine starke Nachfrage nach Absolventen dieses Bildungsganges, der bislang an keiner öffentlichen Schule im Kreis angeboten wird. Grundvoraussetzung, um diesen Weg am OSZ einschlagen zu können, ist entweder das Abitur, die Fachhochschulreife oder der vorherige Besuch einer entsprechenden Berufsfachschule. Die beiden zuerst genannten Voraussetzungen können am OSZ selbst abgelegt werden.

Lehrkräfte sowie Unterrichtsmaterialen sind für die Fachschule Sozialwesen am OSZ in Werder bereits vorhanden. Seit dem Schuljahr 2018/19 können Schüler am Beruflichen Gymnasium der Einrichtung bereits der berufsorientierte Schwerpunkt Sozialwesen anwählen. Die betroffenen Lehrer nehmen bereits an Fort- und Weiterbildungen teil und es konnten spezialisierte Fachlehrer eingestellt werden.

Info: Wer sich über das ganze Angebot des OSZ in Werder informieren will, hat dazu beim Tag der offenen Tür am Donnerstag, 17. Januar, von 17 bis 19 Uhr die Möglichkeit.

Von Luise Fröhlich