Bliesendorf

Am 3. Juni dreht sich in Bliesendorf wieder alles um den Wald – die grüne Lunge des Ortes. Kern des Aktionstages „Rettet unseren Wald“ ist die Wanderung. Die Wanderführer Karsten und Gaby Bathe werden Familien mit Kindern mit auf eine Entdeckungstour durch den „einheimischen Dschungel“ nehmen und spielerisch die Tierwelt erkunden. In dieser Zeit gehen die erwachsenen Wanderer mit Wanderführerin Eva Bogda eine andere Strecke und werden dabei Interessantes über Flora, Fauna und die Historie des Waldes hören.

Beide Gruppen treffen sich beim Waldfest am Gemeindezentrum wieder. Highlight dieses Festes, das zeitgleich um 11 Uhr beginnt und sich auch an Nichtwanderer richtet, ist der Besuch der Falknerfamilie Gabriel aus Berlin. Sie bringen zwei Wüstenbussarde und Frettchen mit und beantworten Fragen zu den Tieren oder der Jagd.

Warum Wüstenbussarde bei Falknern besonders beliebt sind

2005 hat Marianne Gabriel ihre Jäger- und Falknerprüfung abgelegt und arbeitet seitdem in ihrer Freizeit mit den Greifvögeln. Hauptberuflich ist sie Klavierlehrerin. Ihr Mann legte die Prüfung zehn Jahre später ab. „Für uns ist es das erste Mal in Bliesendorf“, erzählt Marianne Gabriel der MAZ. Der Kontakt zur Ortsvorsteherin Eveline Kroll, die das Fest im Namen der Bürgerinitiative gegen den Bau von Windrädern im Wald organisiert, kam über das Baumfest in Kallinchen zustande. Dort sind die Gabriels schon seit mehreren Jahren zu Gast. In Bliesendorf werden sie ihre beiden Jungvögel zeigen, die im Juni zwei Jahre alt werden.

„Wüstenbussarde sind bei Falknern besonders beliebt“, sagt Marianne Gabriel. Denn sie sind die einzigen Greifvögel, die in Gruppen jagen. „Dadurch haben sie eine starke Bindung zu uns und fliegen auch nicht einfach weg“, so die Falknerin. Zur artgerechten Haltung des Wüstenbussards gehöre das Jagen. Die Art stammt ursprünglich aus den südlichen Teilen Amerikas und wird oftmals in der Wüste auf großen Kakteen sitzend abgebildet.

Margitta Lück zeigt eine Fotoausstellung

„Für das leibliche Wohl beim Waldfest und für die Wanderer sorgen die Bliesendorfer Landfrauen mit selbst gebackenen Kuchen und der Sportverein Bliesendorf mit frisch Gegrilltem“, kündigt Eveline Kroll an. Das Waldfest im Garten des Gemeindezentrums wird begleitet von der Band „Purfürst & Wein“. Besucher finden außerdem viele Stände mit Informationen rund um den Wald, zum Beispiel vom Waldkleeblatt - Natürlich Zauche e.V., dem die Bürgerinitiative Bliesendorf angehört.

Ziel der Aktionsveranstaltung ist es, auf die wichtige Bedeutung des Waldes als ökologisches System für Mensch und Natur hinzuweisen. Zudem sollen damit die drohenden Auswirkungen der Zerstörung durch die geplanten mittlerweile schon 230 Meter hohen Windkraftanlagen im Wald ins Bewusstsein der Menschen rücken.

Der Kreativkeller Kirche Bliesendorf beteiligt sich ebenfalls und bietet Keramiken an. Die Bliesendorfer Jäger informieren über die Natur und die Tiere des Waldes. Ein weiterer Höhepunkt ist die Fotoausstellung von Margitta Lück zum Thema „Natur – Heimat – Industrie“, die die Gegensätze von Natur- und Industrielandschaften zeigen soll.

Die Wanderung durch den Wald dauert inklusive Aufenthalt etwa zwei Stunden. Bevor es losgeht, wird Christoph Wein die Gäste musikalisch einstimmen. Auch Mitglieder der verbündeten Initiativen und Gäste aus der Kommunalpolitik werden erwartet.

Von Luise Fröhlich