Werder

Das Familienzentrum Werder hat in letzter Sekunde eine neue Bleibe auf Zeit gefunden, wie die Koordinatorinnen Stefanie Lubitz und Franziska Rauch am Dienstag mitteilten. Nach der Sommerpause können nahezu alle Angebote im „TanzBoden“ in der Eisenbahnstraße 76 stattfinden. „Die Tanzlehrerin und Inhaberin Anne Brümmer ermöglicht uns einen neuen Unterschlupf, bis wir die endgültigen Räume der Alten Weberei voraussichtlich Ende 2019 beziehen können“, heißt es in der Mitteilung.

Die Neueröffnung im „TanzBoden“ ist für Montag, 20. August, geplant. Wie berichtet, verabschiedet sich das Familienzentrum am 6. Juli mit einem Fest vom derzeitigen Provisorium, dem Seniorenzentrum Casa Reha. Das Pflegeheim braucht mehr Platz, weshalb die Begegnungsstätte für Familien, die 2016 dort untergekommen war, nun ausziehen muss.

Von Luise Fröhlich