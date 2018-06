Werder

Blitzeinschlag, Waldbrand, Wohnungsbrand und Verkehrsunfall: Die Feuerwehren der Stadt Werder hatten voriges Wochenende viel zu tun. Am Sonnabend waren alle Einsatzkräfte gerufen worden, weil in der Hans-Sachs-Straße ein früheres Schulgebäude brannte. Mit zwei Trupps mit Beatmungsgeräten und mittels Drehleiter konnte das Feuer gelöscht werden. Die Brandursache blieb unklar. Kurz darauf wurde die Feuerwehr Werder zur Brandmeldeanlage auf die Insel gerufen, es handelte sich zum Glück nur um einen technischen Defekt. Parallel zum Tag der Feuerwehr in Töplitz mussten die Kameraden zu einer Tragehilfe ausrücken. Zum Abschluss des Samstages fuhr die Feuerwehr Glindow nach Busendorf, um beim Löschen eines Waldbrandes auszuhelfen.

Am Sonntag ging es in ähnlichem Rhythmus weiter: Erneut wurden sämtliche Ortsfeuerwehren alarmiert. Diesmal brannte, wie berichtet, ein Dachstuhl eines anderthalbgeschossigen Einfamilienhauses in Töplitz, in das ein Blitz eingeschlagen war. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Brand wurde durch drei Trupps mit Beatmungsgeräten und über die Drehleiter gelöscht. Hilfe kam dabei von der Potsdamer Feuerwehr. Anschließend ereignete sich ein Verkehrsunfall am Plantagenplatz, bei dem eine Laterne angefahren wurde. Schließlich gab es auch noch einen Sturmschaden zu beheben. Die Feuerwehr Werder hat damit bereits vor Ende des ersten Halbjahres 2018 schon knapp 170 Einsätze fahren müssen. Im ganzen Jahr 2017 waren es insgesamt 456. Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) dankte den Ehrenamtlern für ihre Leistung.

