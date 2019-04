Werder

Der 1939 uraufgeführte Film „Vom Winde verweht“ gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Hollywoodfilmen der Filmgeschichte. Er wurde mit acht Oscars sowie zwei Ehren-Oscars ausgezeichnet. Die Filmmusik für den Südstaaten-Epos aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs stammt von Max Steiner, einem der einflussreichsten Komponisten der Kinogeschichte.

Für die epochale Musik soll er zwölf Wochen gebraucht haben, länger als für jeden anderen Film. Sie bildet den Auftakt zu einem Konzert des Filmorchesters Babelsberg am Sonnabend, 6. April, um 20 Uhr auf der Bismarckhöhe in Werder. Das Konzertmotto lautet: „… and the winner is“. „Wir unternehmen eine unterhaltsame Zeitreise durch die Welt des Academy Awards“, sagt Filmorchester-Intendant Klaus-Peter Beyer.

Dritter Auftritt in Werder

Das Konzert wird mit 16 Titeln sieben Jahrzehnte Oscar-Filme beleuchten. Auf „Vom Winde verweht“ folgen Filmmusiken von Titeln wie „Zwölf Uhr mittags“, „Dr. Shivago“. „Der Weisse Hai“, „The Mission“ oder „Apollo 13“. Das Konzert endet mit „Black Swan“ aus dem Jahr 2010, einem Psychothriller über ein New-Yorker Ballettensemble, dass Tschaikowskis Schwanensee neu inszenieren will. Clint Mansell, der zu einer jüngeren Generation der Filmmusiker und immer wieder auch elektronische Elemente für seine Themen nutzt, zeichnete für die Musik verantwortlich. Auch wenn sich die musikalischen Stilmittel verändert haben: Dass große Filmmusiken meistens orchestral gestaltet werden, ziehe sich auch durch die aktuelle Filmgeschichte, sagt Klaus-Peter Beyer. Für das Filmorchester ist es seit 2017 der dritte Auftritt in Werder.

Los geht das Konzert um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Im Vorverkauf in der Touristeninfo, der Buchhandlung Hellmich und dem Kartenhaus Werder kosten die Karten 27,50 Euro, ermäßigt 25 Euro und an der Abendkasse 33 Euro.

Von MAZonline