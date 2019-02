Werder

Sechs Flüchtlingsfamilien beziehen diese Woche die letzten freien Wohnungen in der Unterkunft auf der Jugendhöhe in Werder. Die neuen 32 Bewohner stammen aus der Russischen Föderation und der Türkei. Damit ist der Wohnverbund mit insgesamt 183 Personen in 40 Familien jetzt vollständig belegt, wie der Landkreis Potsdam-Mittelmark mitteilte. Zunächst waren in den Herbstferien etwa 140 Männer, Frauen und Kinder in das sanierte Heim mit mehreren Wohneinheiten gezogen ( MAZ berichtete). Ende November wurden dem Kreis überraschend 172 Flüchtlinge aus der Erstaufnahmeeinrichtung zugewiesen. Bis Ende Februar werden alle in Teltow, Brück und Werder untergekommen sein.

Die Idee des Landkreises, frei stehende Wohnungen des Heims günstig an Werderaner zu vermieten, ist indes endgültig geplatzt. Wie Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert mitteilte, lässt die derzeitige Baugenehmigung keine Wohnnutzung zu. Eine langwierige Änderung der Genehmigung hätte unnötigen Leerstand verursacht. „Zudem wäre eine solche Mischnutzung des Gebäudes auch nur nach kostenintensiven Umbauten möglich gewesen und hätte dem Sicherheitskonzept für Übergangswohnheime widersprochen“, sagte Kai-Uwe Schwinzert. Der Mietvertrag zwischen dem Eigentümer und dem Landkreis läuft fünf Jahre, also bis Ende 2023. „Das Haus in der Werderaner Schubertstraße ist ein Vorzeigeobjekt unter den kreislichen Übergangseinrichtungen. Ich freue mich, dass die schrittweise Inbetriebnahme nun abgeschlossen werden kann“, sagte Landrat Wolfgang Blasig ( SPD).

Bürgermeisterin bedauert Absage des Landrates

Die maximale Kapazität der Unterkunft liegt inzwischen nicht mehr bei den anfangs genannten 240 Personen, sondern bei den jetzt dort lebenden 183 Menschen. „Die Wohneinheiten haben sich den Größen der Familien angepasst“, erklärte Kai-Uwe Schwinzert auf MAZ-Nachfrage. Zudem wurden Räume als Spiel- oder Krankenzimmer eingerichtet und dienen daher nicht mehr dem reinen Wohnen.

„Wir bedauern die Absage des Landrates, die Wohnungen im Wohnverbund Schuberstraße auch an sozial schwache Werderaner zu vermieten“, sagte Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) am Dienstag der MAZ. Die dafür angeführten Gründe seien aber nachzuvollziehen. Geplant war ursprünglich, dass Flüchtlingsfamilien mit Bleiberecht Tür an Tür mit Bürgern aus Werder und der Region leben.

„Besonders wichtig wird es jetzt sein, dass mit der weiter wachsenden Zahl von Kindern und Jugendlichen auch deren Betreuungssituation im Wohnverbund und an den Schulen verbessert wird“, so Manuela Saß weiter. Der Landkreis habe diesbezüglich Verbesserungen zugesagt.

Teilweise auf Schulen in anderen Gemeinden ausgewichen

Stadt und Kreis hatten sich in der vorigen Woche über offene Fragen ausgetauscht. In enger Abstimmung mit dem Schulamt konnten für alle schulpflichtigen Kinder der sechs neuen Familien geeignete Plätze gefunden werden, wobei teilweise auf Einrichtungen in den umliegenden Gemeinden ausgewichen werden musste, teilte der Kreis mit. Die Kinder im Kita-Alter betreuen weiterhin Eltern-Kind-Gruppen direkt im Wohnverbund. „Insbesondere bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen wollen wir miteinander gute Lösungen finden“, sagte Wolfgang Blasig.

Bevor die ersten Flüchtlinge überhaupt nach Werder gekommen sind, hatten Unklarheiten und eine lückenhafte Kommunikation zwischen Kreis und Stadt vor allem Sorgen in Werder ausgelöst. Viele Dinge wie die Unterbringung der Kinder in Schulen und Kitas waren lange Zeit offen, der Eröffnungstermin der Unterkunft wurde mehrmals verschoben. Elf Flüchtlingskinder fahren, wie berichtet, jeden Tag zur Oberschule nach Brück, weil in Werder keine Plätze an weiterführenden Schulen mehr frei waren.

Landkreis nimmt 8,5 Prozent auf Flüchtlinge unterzubringen, ist nach Landesgesetz eine Pflichtaufgabe des Landkreises. Nach dem Königsteiner Schlüssel nimmt Potsdam-Mittelmark 8,5 Prozent der in Brandenburg ankommenden Menschen auf. Für die Unterkunft in Brückendet der Mietvertrag Ende dieses Jahres, weshalb viele Familien von dort nach Werder gezogen sind. Die Plätze, die dort freigeworden sind, sind durch die neu zugewiesenen Flüchtlinge aber gleich wieder besetzt worden. Aktuell leben im Landkreis etwa 1330 Asylbewerber in den neun Unterkünften oder in Wohnungen.

Von Luise Fröhlich