Werder

Der Werderaner Verein Stadtmitgestalter fordert, den Uferweg an der künftigen Havel-Therme für die Öffentlichkeit frei zu halten. Nach Ansicht der Initiative gibt es in Werder zu wenig frei zugängliche Ufer und statt den Weg entlang der Therme am Zernsee zu öffnen, werde er dem Gelände des Bades zugeordnet. Ein positives Beispiel zeige die ebenfalls am See gelegene Fontane-Therme in Neuruppin, wo der Uferweg durchgehend frei ist. „Während andere Kommunen sehr viel daran setzen, Uferbereiche für die Allgemeinheit frei zu halten oder auszuweiten, werden immer mehr Flächen in Werder privaten Interessen geopfert“, kritisiert Rolf Schneider von den Stadtmitgestaltern.

Der Verein lädt Bürger am Sonntag, 13. Januar, ein, sich beim nächsten Stadtspaziergang der Initiative ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Ob dafür auch das abgesperrte Thermengelände betreten werden darf, ist noch unklar. Eine Anfrage bei der Stadtverwaltung blieb bislang unbeantwortet. Der Spaziergang beginnt um 11 Uhr an der Seniorenresidenz Casa Reha in der Elsastraße 22. Von dort geht es Richtung Havel-Therme und weiter zur Hafenpromenade. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Von MAZonline