Die geplante „Havel-Therme“ erhitzt weiter die Gemüter, findet aber auch Befürworter unter den Werderanern. Nachdem der Bestbieter im noch laufenden Vergabeverfahren, Andreas Schauer, am Donnerstagabend sein Konzept öffentlich vorgestellt hatte, war die Stimmung gespalten. Die Werderaner sorgen sich darum, dass die 285 000 Besucher, die im ersten Jahr in der Therme baden sollen, die Straßen verstopfen. Anderen ist das Bad zu groß geplant und wieder andere bezweifelten, dass das Konzept wirklich wirtschaftlich sein wird.

Aber auch lobende Worte hallten aus dem Publikum. Lauten Applaus gab es beispielsweise für folgenden Satz von Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU): „Werder kann sich diese Therme leisten, ohne dass andere Projekte darunter leiden müssen.“ In den vergangenen Wochen hatte es diesbezüglich Kritik gehagelt. Die Bürgerinitiative „StadtMitGestalter“ etwa hatte einen Alternativplan für das Thermengrundstück mit Schule, Spielplätzen, Wohnungen und Parks entworfen – Dinge, die Werder ihrer Meinung nach dringender braucht. Für das Bürgerbegehren um Transparenz und Mitbestimmung bei der Blütentherme sammelte der Initiativkreis am Donnerstag vor Beginn der Veranstaltung auf der Bismarckhöhe weiter Unterschriften. Wie berichtet, stellt die Stadt für die Fertigstellung der Therme 30 Millionen Euro aus dem Haushalt bereit. 28,2 Millionen Euro soll das erweiterte Bad kosten. Der Puffer ist für das Beheben von versteckten Mängeln gedacht.

Highlights: Seesauna und Cabriodach

Bei der Präsentation auf dem Podium äußerte sich neben dem Bestbieter und der Bürgermeisterin auch Paul Oppermann, Geschäftsführer der Beratungsagentur Profund Consult aus Hamburg. Die Agentur hatte für die Stadt vor zwei Jahren eine Machbarkeitsstudie zur Therme erstellt. „Wir bewerten die Standorte aus neutraler Sicht und haben schon viele gute Erfahrungen mit Schauer & Co. gemacht. Es ist ein erfahrener Betreiber auch in schwierigen Projekten“, sagte Paul Oppermann. Highlights im Konzept sieht er in der Seesauna und in dem auffahrbaren Dach über dem Familienbereich. Berechnungen hätten ergeben, dass die Therme rund 8,2 Millionen Euro im Jahr nach Werder spülen wird und 70 Arbeitsplätze schafft. Andreas Schauer zufolge sollen es sogar 120 sein.

Eine kritischere Betrachtung hätte sich Dominik Benke aus Werder gewünscht, der selbst Unternehmen berät und sich für die Risiken des Projektes interessiert. „Wir sind bei der Machbarkeitsstudie mehrere Szenarien durchgegangen und auch Risiken, wie einen nicht zuschussfreien Betrieb“, erklärte Paul Oppermann. Ihm wurde im Verlauf Einflussnahme vorgeworfen, weil die Profund Consult das Unternehmen Schauer & Co. selbst auch beratend unterstützt. Dies wies Manuela Saß vor dem Hintergrund der strengen Regeln im EU-Vergabeverfahren zurück.

Eine Frage blieb wohl vielen im Gedächtnis

Weitere Fragen ergaben zum Beispiel, dass der Zernsee wegen der Seesauna nicht gesperrt wird, dass es 300 Parkplätze vor der Therme geben soll, dass Schauer & Co. das Betriebsrisiko trägt, dass es vor der Fertigstellung der Therme ein Verkehrskonzept für die Stadt geben soll und dass der Badausschuss weiterarbeitet, um der Verwaltung und dem späteren Betreiber kritisch auf die Hände zu schauen.

Eine Frage, die wohl vielen im Gedächtnis blieb, stellte eine Schülerin: „Haben Sie denn auch geprüft, ob sich andere Bäder im Umfeld halten können, wenn die Werderaner Therme geöffnet hat?“ Die Antwort gab Paul Oppermann: „Wenn die anderen Städte ein attraktives Programm in ihren Bädern haben, werden sie nicht verschwinden.“

