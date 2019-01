Werder

Die Bauarbeiten am neuen Gesundheitszentrum „Vital Werder“ in den Havelauen beginnen später als geplant. Projektmanager Joachim Hartmann geht derzeit von einer Fertigstellung des Komplexes aus Gewerbe und Wohnen am Yachthafen im nächsten Jahr aus – ursprünglich waren Planer und Investoren von Ende 2019 ausgegangen. „Alle Bauanträge sind abgegeben. Es war letztlich etwas aufwendiger, vor allem die Anträge für die Tiefgarage“, erklärte Joachim Hartmann auf MAZ-Nachfrage. Mit dem Bau dieser könnten die Arbeiten im Frühjahr beginnen, wenn die Genehmigungen pünktlich kommen. Ein halbes Jahr später könnte dann der Hochbau starten, vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Wie berichtet, investiert die MCG Management Capital Group in 50 Eigentums- und Mietwohnungen und einen Gewerbekomplex, in dem es sich vor allem um das Thema Gesundheit drehen soll. 30 bis 35 Millionen Euro sollen in das Projekt fließen. Gespräche mit interessierten Fachärzten, die sich dort niederlassen würden, laufen aktuell. Allerdings müsste die Kassenärztliche Vereinigung weiteren Zulassungen von Fachärzten in Werder erst zustimmen. Die Bedarfsplanung sieht beispielsweise keine zusätzlichen Plätze für Kinderärzte, Kardiologen oder Radiologen vor. „In dieser Frage bekommen wir jetzt auch Unterstützung aus der Politik. In den Havelauen leben viele Kinder und ältere Menschen, das sind nun mal diejenigen, die am häufigsten Hilfe brauchen“, erklärt Joachim Hartmann, Geschäftsführer der Projekt- und Bauberatungsfirma Kahabe mit Sitz in der Mielestraße in Werder.

Viele Interessenten für die Wohnungen – Verkaufsstart 2019

Abgesehen von Ärzten gab und gibt es Gespräche mit einem Sanitätshaus, einem Optiker, einem Hörgeräteakustiker, einer Tagespflegestelle und einem Reformhaus. Sie sollen das Angebot im Gewerbeteil ergänzen. „Wir werden zwar keine große Gastronomie unterbringen, aber ein Café ist geplant“, sagt der Projektmanager. Die Tiefgarage mit 140 Plätzen können Bewohner des Hauses, Ärzte und Dienstleister gemeinsam nutzen.

Großes Interesse besteht auch an den Zwei- bis Vierraumwohnungen, die 60 bis 100 Quadratmeter messen werden. Im Frühjahr soll eine Broschüre gedruckt werden, die detaillierter über die bestehenden Angebote informiert, so Joachim Hartmann. Die Verkaufsphase für die Wohnungen wird noch in diesem Jahr beginnen. Die mehrgeschossige Wohnanlage schließt an die bereits entstandenen Karrees an der Promenade an.

Von Luise Fröhlich