Glindow

Für einen 35-jährigen Pkw-Fahrer endete eine Autofahrt in einer Arztpraxis. Er war am Donnerstagmittag in der Klaistower Straße in Glindow unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten einen Alkoholgeruch in seinem Atem fest.

Der freiwillige Alkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Daraufhin fuhren die Beamten mit dem Mann in eine Arztpraxis, wo ein zusätzlicher Blutstest durchgeführt wurde. Sie fertigten eine Anzeige und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Von MAZonline