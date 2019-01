Werder

Die beliebte Reihe „Wie Werder wuchs“ mit Dozent und Ortschronist Baldur Martin setzt die Kreisvolkshochschule (KVHS) im Frühjahr in einem größeren Raum fort. „In Kooperation mit der Musikschule können wir den Vorspielraum nutzen, in den etwa 50 Leute passen“, sagte KVHS-Leiterin Indra Kühlcke. Mit Blick auf das Programm im Frühjahrssemester 2019 zählt dieses Seminar, das im Jahr des 700. Stadtgeburtstages begonnen wurde, zu den Highlights. Wer also den ersten Teil von „Wie Werder wuchs“ verpasst hat, weil die zwölf Teilnehmerplätze belegt waren, hat jetzt gute Chancen, den zweiten miterleben zu können. Los geht es am 11. März mit der Besiedlung des Höhenzuges und „Neu-Werder“. Die Reihe beinhaltet insgesamt vier Seminare.

Kostenfreier Kurs im Bereich Politik/Geschichte

Freie Plätze gibt es auch noch bei einem Politikkurs mit Dozentin Julia Braun zum Thema Jugend-KZ Moringen, das 1940 inmitten der bei Göttingen liegenden Kleinstadt eingerichtet wurde. Offiziell galten die dort eingewiesenen männlichen Jugendlichen als „asozial“ und „kriminell“, die Haftgründe waren aber deutlich vielschichtiger. Anhand einzelner Biografien stellt Julian Braun einen Bezug zur Region Berlin und Brandenburg her. Sie hält dazu am 26. Februar einen informativen Vortrag in der KVHS Werder und lädt anschließend zum Gespräch – das alles kostenfrei.

Großen Zuspruch findet in Werder unter anderem die Smartphone-Reihe, besonders bei Senioren, wie Indra Kühlcke berichtet. Sie startet am 20. Februar mit einem Thema passend zur Saison: „Mit dem Smartphone in den Winterurlaub“. In den folgenden Seminaren geht es um Navigation und Karten, Smartphone für Anfänger 55+ und multimedial unterwegs. Wer sich um Datenmissbrauch im Internet sorgt, kann bei der „Digitalen Selbstverteidigung“ mit Dozent Matthias Ristow etwas hinter die Kulissen schauen und lernen, sensibel mit den eigenen Daten umzugehen. Der Kurs beginnt am 11. Februar.

Info: Anmeldungen unter 03327/57 10 30 oder per Mail an werder@kvhs-pm.de. Das Programm des Frühjahrssemesters ist unter www.kvhs-pm.de zu finden.

Von Luise Fröhlich